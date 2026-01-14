周春米拍板免費午餐政策 坦言財政艱難但守護孩童健康

屏東縣長周春米今（14）日正式宣布，自115學年度起將全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用，縣府預計每學年投入約8.2億元經費，全縣約有5萬名學生受惠。周春米強調，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎。

屏東縣長周春米宣布跟進營養午餐免費。（圖／中天新聞）

屏東縣政府舉辦記者會，周春米率教育處長陳國祥宣布，免費營養午餐政策推動同時也會確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等，孩子的教育不打折。

廣告 廣告

周春米坦言，這是一項極其艱難的決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰。她提到，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。

全台各縣市大多跟進營養午餐免費的政策。（圖／資料照

周春米直言，在各縣市陸續宣布全面補助營養午餐的情況下，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」之間謹慎前行，她和縣府團隊陷入思考與掙扎。她擔憂跟著富有縣市宣布齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人後。

周春米說，她深深知道身為「持家」的人，不是只做讓人鼓掌的決定，而是要讓屏東這個「家」能夠走得平順、走得長久，讓每一個人無論是孩子、長輩或弱勢族群都得到應有的照顧。經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康權，比照其他縣市全面補助營養午餐。

周春米強調，縣府同步要求團隊研議穩健的營養午餐配套，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。未來除尊重學童的表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也將全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。

延伸閱讀

營養午餐「免錢的最貴」？王婉諭憂最後恐剩螢光咖哩、三色豆

藍白合有譜？蔣萬安鬆口：好政策不分顏色都能合作

營養午餐免費台南市府批「有錢就是任性」！北市府反擊：無法相信照顧孩子成長是「任性」