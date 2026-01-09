周春米揭牌槍彈實驗室 屏東打造最南端鑑識據點 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／屏東報導

為提升槍枝鑑識量能，屏東縣政府警察局於113年籌備設立槍彈實驗室，並於（8）日在潮州警察分局舉辦槍彈實驗室揭牌啟用儀式。縣長周春米出席主持揭牌，宣布槍彈實驗室正式投入運作，未來將大幅縮短空氣槍鑑驗時效，提升鑑識作業效率，發揮最大鑑識戰力。

周春米表示，過去屏東縣警察局在偵辦涉及空氣槍等案件時，相關槍彈需送往台北刑事警察局鑑驗，往返及鑑定時間往往需時2至3個月，影響案件偵辦效率。

周春米說，因應實務需求，縣府警察局選定於潮州分局籌劃成立槍彈實驗室，潮州分局位處屏中交通節點，不論屏北或屏南警力皆可等距支援，對提升全縣辦案效率具有關鍵意義。

周春米也指出，除成立槍彈實驗室外，縣府另動用第二預備金，投入237萬7,000元，添購多項警用防護及執勤裝備，包括拋射式電擊器、訓練卡匣、防割手套、防護型噴霧器、戰術背心及微型攝影機等。

周春米表示，雖然並非大型設備，但皆是第一線員警在危急情況下保護自身安全的重要裝備。自上任以來，縣府持續精進警察與消防單位的執勤環境與設備，不僅要求同仁完成任務，更重視執勤人員安全，才能有效守護鄉親、維護治安。

屏東縣政府警察局表示，槍彈實驗室自113年8月啟動籌備，完成人員專業培訓並通過警政署刑事警察局實地評鑑，正式成為國內最南端的槍彈鑑識據點。

警察局表示，未來可即時完成相關鑑定作業，縮短案件處理時程，並搭配警用裝備全面升級，持續提升警察執勤安全與辦案效能，打造更安全、穩定的治安環境，讓屏東成為更宜居的城市。

照片來源：屏東縣政府

