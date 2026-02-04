周春米撒2.6億造「出火公園」惹火上身 網怒噴：大型瓦斯爐

屏東縣政府將恆春知名的「出火」地質奇景，打造成「恆春出火地質公園」，1日盛大啟用，屏東縣長周春米不僅到場主持，她也在社群上滿意地喊出「出火！驚艷重生」不過對此，網友相當不買帳，留言開嗆，「原始地貌沒有了，現在變很醜」、「哪個笨蛋做的蠢事，不保留原始風貌」、「自然景觀可以改成這樣真的是無言以對」、「大型瓦斯爐」。

屏東縣政府斥資2.6億打造出火地質公園。（圖／周春米臉書）

恆春出火地質公園1日正式啟用，啟用儀式找來歌手動力火車、戴曉君演唱，吸引3000人到場觀禮。周春米嗨喊，在地方期盼與縣府整體規劃下，我們從國家公園通盤檢討出發，歷經兩年多重新打造，整理地景、守護地質，讓出火重獲新生！

網友狠嗆周春米。（圖／翻攝自周春米臉書）

周春米貼文底下遭到網友砲轟，「原始地貌沒有了，現在變很醜」、「哪個笨蛋做的蠢事，不保留原始風貌」、「自然景觀可以改成這樣真的是無言以對」、「這要花2.6億…」、「離譜，亂搞」、「大型瓦斯爐」。

出火地質公園工程前後變化。（圖／ 森林城市協會臉書 ）

森林城市協會也發文指出，出火地質公園花2.6億，不是只有毀掉自然之火同時也剷平1.5公頃森林，約等於4500坪、35個籃球場這麼大。網友開酸，「綠能你不能，人家一直在種樹，綠能一直在砍樹」、「環團跑去哪了」、「看膩了花草樹木，喜歡水泥工業風」、「瓦斯爐裝好了」。

