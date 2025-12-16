周春米支持政院不副署財劃法 籲讓憲法法庭運作

（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）行政院長卓榮泰昨天宣布不副署財政收支劃分法，屏東縣長周春米今天表示，立法院濫權已達違憲程度，地方支持行政院不副署，應讓憲法法庭運作，決定行政立法間平衡。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白今年11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院認為三讀條文窒礙難行，向立法院提出覆議案，但未獲支持，昨天確定不副署，法案無法生效。

廣告 廣告

周春米今天出席未滿1歲嬰幼兒營養補助記者會，會後接受媒體聯訪表示，財政收支劃分法一再修法，中央舉債已超過公債法規定，目前立法院也尚未審查行政院送出預算，對地方及整體憲政運作造成很大困擾。

周春米說，立法院擴權、擅權、濫權，已經達到違憲程度，行政院當然有必要作維護憲法、維護行政權的動作，地方支持行政院不副署違憲條文。另外，應讓憲法法庭運作，讓司法權來決定行政與立法之間如何平衡，才是國家福氣。

周春米提及，中央在大南方新矽谷推動方案相關建設大步向前時，地方相當辛苦，也盼所有亂象能夠趕快結束。大家不管是坐下來談，或是由憲法法庭做判斷，希望能夠再往前推一步。（編輯：謝雅竹）1141216