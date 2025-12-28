周春米發地震文問候「去死」？臉書翻譯又出包 黃偉哲曾是苦主
宜蘭外海昨晚（27日）11時5分發生規模7.0強震，各地首長趕在第一時間在臉書發地震文，像縣市民眾報平安。然而，屏東縣長周春米在臉書發文寫下「發生地震，大家平安」，卻被臉書系統翻譯成「去X！祝大家平安」，嚇壞不少網友。
昨天深夜台灣東部海域發生規模7.0強震，不少網友在睡夢中被驚醒。各縣市首長也立即在臉書發文關心市民朋友狀況。怎料屏東縣長周春米臉書竟出現「去X！」讓不少網友嚇一跳，而周春米自己也傻眼，立刻刪文重發，強調是臉書系統錯誤，「可能被地震震暈」，請大家幫忙澄清。
不少網友紛紛在臉書貼文下留言報平安，「驚嚇又被臉書驚悚一下」、「縣長這小米酒濃度偏高哦」、「黃偉哲也是苦主，上次好像也發生過」、「以為被盜號呢」。
事實上，周春米不是第一個臉書翻譯出包的苦主，今年8月嘉義縣大埔鄉發生規模5.1地震，台南市長黃偉哲第一時間在臉書發地震文，卻被臉書翻譯系統翻譯成「去死！祝大家平安」，引發不少網友熱議。事後黃偉哲解釋，臉書系統將此貼文判讀成阿拉伯文，才會自動翻譯，造成大家驚嚇，他也深感無奈。
