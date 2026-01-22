周春米縣長搶先開箱萬年溪燈區、客家燈區 邀民眾走訪2026屏東燈節

▲屏東縣長周春米今（22）晚搶先開箱萬年溪燈區，邀請全國民眾走訪2026屏東燈節。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】2026屏東燈節將於1月23日在縣民公園正式點燈，屏東縣長周春米21日、22日晚間搶先開箱四大燈區的客家燈區及萬年溪燈區，周縣長表示，屏東燈節討論熱度年年攀升，已成為國人春節期間的重要踩點活動，邀請全國民眾春節期間走訪屏東燈節，共享屏東的溫暖與美麗。

縣長周春米今（22）日晚間開箱萬年溪燈區，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的意象轉化為流動光影，象徵奔向未來的希望與力量，沿著萬年溪規劃9組主題燈飾，主燈「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為創作靈感，透過聲光交織的動態演繹，呈現生命甦醒、能量迸發的畫面，吸引不少民眾駐足欣賞、拍照留念。

周縣長指出，今年萬年溪燈區特別串聯「鼎昌號李宅」與萬倉街，「鼎昌號李宅」為屏東萬丹李氏家族老厝，因具建築與歷史價值，獲文化部補助進行修復，並配合燈節活動首次開放民眾參觀，讓更多人得以一窺老建築之美；位於萬倉街臺鐵橋下廊道的燈飾作品「綿途」，則邀集屏東公正國中、大同高中及屏東高中三所學校美術班共同創作，以屏東夜市與街景為題，繪製特色燈籠，搭配五分車造型框架，營造彷彿乘坐小火車穿梭於燈光與街景之間的沉浸式體驗。

傳播暨國際事務表示，為深化燈節文化內涵，今年特別委託「社團法人屏東縣愛鄉協會」進行萬年溪沿線人文與歷史調查，梳理重要記憶與生活故事，並轉譯為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，引導民眾在賞燈之餘，循著地圖走讀萬年溪的過往與變遷，從不同角度重新認識這條孕育城市發展的重要溪流。

另外，21日晚間縣長周春米搶先開箱位於內埔鄉龍頸溪畔公園的客家燈區，今年以「耀動客家」為主題，全區規劃12組主題燈飾，巧妙融入客家竹藝、盤花、剪紙、花布、藍染、粄食及客家獅等文化符碼，結合在地故事、世代記憶與創新光影藝術，再現六堆客家文化的多元樣貌與深厚底蘊，眾多鄉親亦隨同搶先湧入賞燈，紛紛拿出手機紀錄璀璨燈飾。

▲客家燈區21日由周春米縣長搶先開箱，主燈「蝶舞水光」燈光秀，吸引眾多鄉親駐足欣賞。（圖／屏東縣政府提供）

縣府客家事務處表示，本次客家燈區於活動期間每週六及春節連假，並規劃街頭藝人演出，包括客家金曲、親子互動表演、小丑氣球及魔術秀，為燈區增添歡樂節慶氛圍。

傳播處指出，2026屏東燈節將自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈，開幕當天於縣民公園燈區現場發放造型小提燈「馬耀風情」，春節期間2/19(初三)、2/20(初四)及2/21(初五)下午5時，於燈區服務台亦將發放，每場次限量發放，更多活動詳情，可至「2026屏東燈節」活動官網，或至周春米縣長、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。