周春米讚志工是縣政後盾 盼志願服務突破6萬人

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東最暖的力量今天全員到齊！為歡慶國際志工日，縣府今（29）日在縣立體育場舉辦「114年度志工運動大會」，58個志工團隊、超過1,300名志工嗨翻運動場，從進場精神到團隊競賽都氣勢滿滿，縣長周春米到場帶頭熱力開場，現場氣氛熱鬧又感動。

目前屏東已有超過5萬1,000名志工投入服務，涵蓋長照關懷、醫療陪伴、環境保育、災害救援等多種領域，是縣政最重要的民力支撐。而50歲以上志工高達68%，展現屏東志工「越成熟越熱心、越付出越有力量」的獨特風景。

▲屏東縣政府（29）日在縣立體育場舉辦「114年度志工運動大會」。（圖／記者戴英薇）

周春米表示，志工是縣府最強後盾，「政府力量有限，但民間力量無窮」，感謝每位志工的默默付出。她並祝福所有志工國際志工日快樂，期待未來志工人數突破6萬人，讓更多屏東鄉親一起加入善的循環。

▲本次志工運動大會規劃五大趣味競賽「挑擔競走」。（圖／記者戴英薇）

縣府社會處表示，本次志工運動大會規劃五大趣味競賽，包括「大家衣起來」、「屏東好物234」、「水球接力賽」、「挑擔競走」及最受矚目的「拔河比賽」。志工們在競賽中展現體力、默契與創意，彼此加油鼓勵，賽場上熱情滿滿、笑聲不斷，現場就像一場大型嘉年華。除了競賽，會場同步設置「志工博覽會」，由縣府13個局處設置15個攤位，內容涵蓋社區服務、環境保護、防詐宣導、動物保護、文化推廣等多元議題，吸引不少志工與民眾駐足參與，活動氛圍熱鬧且富教育意義。

▲本次志工運動大會規劃五大趣味競賽「屏東好物234」。（圖／記者戴英薇）

縣府同時推出第二屆「志工月」系列講座，今年以「好屏志造所 × 志工心靈充電站」為主題，聚焦志工心靈成長，安排三場主題講座，分別邀請作家黃大米、單口喜劇演員瑞恩及作家吳若權分享生命與療癒故事。此外，社會處亦推出三支短影音，呈現推拿、海生館及林業保育志工的服務過程，展現志願服務的深度與多樣性。

▲本次志工運動大會規劃五大趣味競賽「拔河比賽」。（圖／記者戴英薇）

社會處說，志願服務是城市中最溫暖的光，也是在地社會安全網的重要基礎。縣府將持續強化志工培力、跨局處合作與多元創新模式，讓志工精神在屏東持續綻放，邀請更多鄉親加入志工行列，攜手打造更幸福、更美好的屏東。