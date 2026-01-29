周春米送雞湯給獨居阿嬤 長者感動落淚

縣長周春米親送雞湯給阿嬤，讓阿嬤相當感動。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天(29日)起攜手屏東基督教醫院送雞湯關懷獨居老人，在農曆春節前將4318份溫補雞湯及素食湯品，親送到列冊的獨居長輩家中，落實對高齡與弱勢族群的照顧，這項活動在屏東已持續辦理24年，深受好評，縣長周春米、屏基副院長施丞貴親送雞湯給88歲的黃蔡阿嬤時，阿嬤感動的落淚，一直說好高興。

縣長周春米表示，「雞湯送暖」活動在屏東已持續辦理24年，長期關懷獨居長者的生活與健康需求，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，在農曆春節前，將雞湯送給獨居長輩家中，同時了解長輩狀況，讓長照、衛生、社福等單位提供更精準的服務。

周春米指出，今年度配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」政策，申請中央補助經費逾9100萬元，將規劃運用於擴大獨居老人關懷服務，有5大執行策略，對單獨戶長者進行全面普查，分級列冊關懷，擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務，導入志工陪伴長者在宅運動。鼓勵長者走出家門參與社區活動。

周春米和施丞貴也親自送雞湯給88歲的黃蔡阿嬤，讓阿嬤相當高興，感動到眼淚掉下來，阿嬤以前以販賣水果為生，沒有家人，現在和朋友同住，每週三社區關懷據點參加活動，居家服務員會定時來協助沐浴、洗頭，協助家務整理。

黃蔡阿嬤說，看到縣長來關心相當的高興，現在家人都不在了，只有她一人，所幸有志工協助，謝謝大家幫忙。

春節送暖，屏東縣送雞湯給獨居長者，關心長輩情況。(記者葉永騫攝)

雞湯送暖，郵局等志工協助送達。(記者葉永騫攝)

