周春米響應紙風車「椅子會」 親筆簽名書一推出秒殺

屏東縣長周春米響應紙風車「椅子會」，人氣超強，親筆簽名書一推出秒殺。（紙風車文教基金會提供）

記者毛莉／屏東報導

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，同時也啟動第三輪全臺368鄉鎮市區巡演，近日，由於媽祖的鼓勵，紙風車發起「椅子會」號召各界以小額捐款的行動支持孩子可以在自己的故鄉安心看戲。長期認同紙風車致力於「文化平權」理念的屏東縣長周春米得知後響應紙風車也加入「椅子會」行列，準備了100本「青年的四個大夢」的親筆簽名書作為捐款回饋，沒想到一推出就獲得鄉親熱烈的回響，也捐款加入紙風車「椅子會」將簽名書秒殺！

紙風車執行長張敏宜表示，周春米縣長多年來以個人的身分，每月定期定額捐款給368工程，她每次向縣長致謝，而小米縣長總是表示：「金額不大，只是小小心意支持。」而長期的小額捐款是紙風車20年來推動「368兒童藝術工程」穩定持續的重要力量，讓紙風車的夢想能夠堅持至今，也讓紙風車更加感謝這每一份關懷與支持孩子的”小小心意”！

屏東縣是全臺唯一設有紙風車分團的縣市，周春米多次和紙風車攜手將表演藝術深入地方與偏鄉。自三年前起，屏東縣政府開始委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，讓「屏東戲劇的人才，陪伴屏東在地的老人與小孩」。從2024年開始，屏東縣政府在兒童節前夕接駁全縣三年級學生到「屏東藝術館」看戲，並訂下明確目標：「每個屏東的孩子，在國小畢業前，至少進過劇場一次。」

除了讓孩子進劇場觀賞演出，屏東團員也深入各鄉鎮進行「落地掃」巡演，以活力熱情的歌舞表演，串聯戲劇的演出，將「反詐騙宣導」、「長照」、「社會福利政策」等縣政重要資訊以戲劇帶到居民身邊，讓表演藝術成為貼近生活、連結地方的力量。

周春米看到紙風車文教基金會推出「椅子會」勸募活動，第一時間就主動聯繫響應支持，因為她始終相信，讓孩子開心快樂長大、在成長過程中找到真正喜歡的事，是最重要的事。聽到一推出就秒殺，小米縣長非常開心表示：「感謝鄉親們對孩子們的愛，也希望大家透過這本『青年的四個大夢』對未來能夠更有想法與目標」同時，誠懇邀請大家繼續加入紙風車「椅子會」一起守護台灣孩子們。

此外，「紙風車368兒童藝術工程」─永續啟航，第三輪臺灣鄉鎮巡演正持續進行中，為使多年建立的善意循環得以永續輪轉，紙風車基金會啟動全新勸募計畫《椅子會》，號召民眾參加，讓更多孩子有機會坐下看戲。

紙風車《椅子會》成立的想法，起源於2026年紙風車在台中的第一場演出，白沙屯媽祖來到紙風車舞臺前停轎，找了四張椅子坐下來看戲。紙風車團隊深受這起事件鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的椅子為號召，集眾人之力，讓生長在這片土地上的孩童，都能親身體會表演藝術的美好。

捐款368工程1000元以上加入紙風車《椅子會》，將運用在現場椅子、雨衣、場地清潔復原、偏遠地區專車接駁等等行政項目上，使「紙風車368兒童藝術工程」的演出更加完善。加入《椅子會》的民眾，除了將獲得代表會員身分的「椅子會鑰匙圈」，基金會也會主動邀請參加紙風車的年度特別活動，可預約專屬保留席的機會等。期待您的加入，讓椅子不只是坐位，更是承載了孩子歡笑、藝術與創意，以及陪伴孩子長大的愛與關懷。

FB粉絲專頁或368藝術工程官網 https://paperwindmill.com.tw/paper368，或電：02-2392-6170；線上捐款：https://onlinepaperwindmill.sino1.com.tw/DonatePage.aspx