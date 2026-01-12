周春米：希望兩岸交流對話

屏東縣長周春米接受《中國時報》專訪表示，當然希望兩岸能夠交流、對話，不過顯然沒那麼順利。（羅琦文攝）

大陸圍台軍演剛結束，民眾普遍感受兩岸現階段處於兵凶戰危，情勢似乎一觸即發，除了生命財產受到威脅，連帶影響觀光與地方產業，感受最深的國境之南父母官、屏東縣長周春米坦言，「當然希望兩岸能夠交流、對話，不過顯然沒那麼順利」。

109年因新冠疫情影響，台灣關閉國門，順勢斷了與對岸的觀光交流，少了陸客強勁消費，恆春墾丁大街人潮開始斷崖式下滑。還有以屏東為主要產地的鳳梨及石斑魚等農漁特產，陸續因大陸祭出禁令而停止銷售對岸市場，兩記重拳結實地打中屏東產業痛點。

周春米接受《中國時報》專訪時直言，當然希望兩岸能穩定維持現況與和平，並保持交流與對話，不過現實狀況顯然沒有這麼順利，這也不是兩岸片面想法就能解決的問題。

既然遇到危機只能想辦法化為轉機。以鳳梨為例，過去因對岸開啟綠色通道，農產直接運銷，如今市場關了，政府後續改以協助搭建冷鏈場、輔導合作社，升級後端處理技術、提升品質，現在鳳梨開始賣到日本超市，幾年下來，產量逐漸回到過往水準。

石斑魚過去以活魚運搬銷往對岸，現在產區改以三清（去鰓、去鱗、去肚）冷凍包裝走入台灣家戶，也銷往馬來西亞、美國等國際市場。周春米笑說，「民間的力量其實很強，作為政府就是以實際行動支持他們，現在回過頭來看，可以證明當初努力方向是對的」。

至於墾丁觀光一直都是台灣流量指標，陸客來台高峰期，旅宿業一片暢旺，但禁令一出，消費熱度明顯降下來。不過，恆春目前主打生態及觀星的深度旅遊，周春米強調，縣府遴選城市十大「追星」景點，打造一張專屬屏東的觀星旅遊地圖。恆春半島氣候穩定，少有雲層干擾、都市光害與空汙，具備良好觀星條件。

周春米說，生態與星空旅遊雖不像演唱會能一下子擠進數萬人，但縣府以獨有的環境條件改變旅遊型態，包括屏東市勝利星村、東港王船文化館及恆春民謠館等，讓景點遍地開花，逐漸厚植在地觀光實力。

兩岸現況雖使產業交流像關了一扇窗，但周春米有感而發說，「台灣社會真的非常奇妙」，雖然共軍演習、軍機擾台，但每個縣市及鄉鎮在跨年都歡樂舉辦跨年晚會，民間則是豐衣足食辦尾牙宴，對比一觸即發的國際情勢就像兩個世界。

「台灣人真的不簡單，這也是台灣社會可貴的一面。」周春米說，相信不論是人民或中央執政者，都有足夠能力面對紛擾的變局。