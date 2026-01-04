周春米 10立委300里長支持 賴瑞隆：20年歷練接棒守住高雄

圖說：立委賴瑞隆4日於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供）

高雄市長參選人賴瑞隆4日於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場湧入大批支持者，並集結9位在地及跨縣市立委、市議會正副議長、市議員、議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺，氣勢磅礡。活動中並邀請媒體人王瑞德第21次專程南下開講，以及高雄出身的知名藝人蔡小虎獻唱，為現場注入熱烈氛圍，展現團結一致、高雄隊全力向前的能量。 屏東縣長周春米親自到場，多位立委「好友相挺」亦蒞臨聲援，包括高雄在地立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與原住民立委伍麗華，皆輪番表達對賴瑞隆的推薦。

圖說：多位立委好友跨區域相挺，到場聲援。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 高雄市議長康裕成也率領多位跨派系高雄市議員以及市議員參選人到場，另外還有超過300里長上台力挺。同時，新北市議員戴瑋姍、彰化縣議員洪騰明、張欣倩、楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人亦專程南下給予支持，展現賴瑞隆的好人緣。 賴瑞隆感謝議長康裕成在關鍵時刻公開表態支持他，象徵市政與基層力量全面集結。賴瑞隆表示，自己出身平凡家庭，父親是木工、母親在市場賣肉粽，沒有顯赫背景，亦非政治世家，唯一的信念就是把高雄建設得更好。他也感謝鄉親一路栽培，讓他從國會助理、市府局長走到立法院，並懇託民眾做他的後盾，未來持續為大高雄打拚。

圖說：議長康裕成也率領多位跨派系高雄市議員以及市議員參選人到場。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 他指出，自己擁有十年市政與十年立委經驗，為高雄爭取超過6000億元建設經費，並連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，這些成績都是可以被檢驗的具體成果。他強調，每天南北奔波、一步一腳印，心中始終放著高雄人的期待。 賴瑞隆表示，初選以來已與各區里長於38區走透透，辦超過200場的說明會。此外，也提出12場完整政見願景，涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等面向，除了大亞灣計劃，同時也提出更貼近民生的社會政策，包括成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬元並贈送孕哺枕；敬老政策方面，則主張將敬老卡點數提升至1萬5千點並擴大使用範圍，讓長輩生活更安心。 賴瑞隆指出，面對即將到來的地方大選，高雄的選擇格外關鍵。自去年5月以來每一份民調顯示，他是唯一能穩定勝過對手的人選，也正因如此，成為國民黨最忌憚的對象。他呼籲高雄市民在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。

圖說：屏東縣長周春米跨區相挺。（圖片來源：賴瑞隆辦公室提供） 屏東縣長周春米指出，賴瑞隆從政超過20年有具備完整的中央與地方歷練，長期接受嚴格公共檢驗，並獲公督盟連續19次評選優秀立委的肯定；且其出身基層家庭，更能理解民眾需求，這就是高雄市民需要的高雄市長。呼籲大家團結支持賴瑞隆，一起讓高雄更好、讓南台灣更好。

議長康裕成表示，高雄市民站出來都是因為有一個共同信念，讓高雄更好、更讚。她與賴瑞隆認識許久，其擁有十年政務官、十年立委經驗；高雄的改變、成長都參與其中，也有第一名立委的表現，請鄉親民調電話唯一支持賴瑞隆。

菜市場出身的賴瑞隆也與高雄小港區出身、曾協助家人於市場賣豬肉的歌手蔡小虎合唱《挺你到底》，台下市民朋友亦隨者旋律高歌舞動；氣氛熱絡、充滿活力，展現高雄人的豪爽熱情。

