周曉涵出國放送「晚安床照」！網見「這處」喊心疼

娛樂中心／于士宸報導

女星周曉涵當年以「逢甲校花」之姿出道，接連演出多部熱門戲劇，奠定「偶像劇女神」地位，也因擁有過人身材成為知名內衣品牌的代言人。然而，今年7月她無預警宣布結束長達10年的代言合作，並送上「最後一脫」掀起粉絲哀號。雖然卸下「內衣女神」頭銜，但她在社群上的火辣尺度依舊不減。昨日（3），她前往新加坡宣傳新劇《男公館》，晚間更在臉書曬出一張「晚安床照」，超兇視角瞬間引來大批粉絲朝聖，羞喊：「身材太好了！」。

周曉涵昨晚（3）無預警放送「晚安床照」，吸引粉絲圍觀。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388、周曉涵臉書）









周曉涵當年頂著「逢甲校花」光環出道。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388）





周曉涵平時工作滿檔，但依舊不忘透過社群與粉絲分享生活點滴。近日她親自飛往新加坡宣傳新作品《男公館》，在晚間休息時間，寵粉的她也在臉書曬出一張「晚安床照」與粉絲互動。畫面中的周曉涵身穿深色外衣，微敞開的衣領，隱約透出「超兇視角」讓許多網友看了都相當害羞。周曉涵側躺在白色床單上，臉頰貼著手臂，瀏海自然垂落，髮間還夾著可愛的髮夾，增添幾分少女氣息。照片裡的她看似才剛結束工作，帶著疲倦卻溫柔的眼神望向鏡頭，寫下：「晚安囉新加坡！今天消耗了許多腦力與社交力，躺一下再去卸妝，明天打起精神繼續營業」，不難看出工作後的疲憊。





周曉涵工作之餘，不忘發文與粉絲互動。（圖／翻攝自周曉涵臉書）









周曉涵曾合作內衣品牌，接下長達10年的代言合作，有「內衣女神」封號。（圖／翻攝自IG ＠ilove7388）





隨性又毫無偶包的模樣瞬間吸引近萬名粉絲朝聖，周曉涵也在文中感嘆自己其實已經「很久沒有自拍」了。這張突如其來的辣照一曝光，粉絲立刻湧入留言大讚：「這角度！」、「為什麼我從 30 年前看到妳到現在都沒變？」、「祝福曉涵睡夢香甜」、「可愛美麗動人」。留言區更被「太可愛」、「這視角太犯規」等稱讚洗版。不過，也有不少粉絲看見她微紅、充血的眼睛，疑似工作太疲勞，忍不住心疼地留言鼓勵：「加油，眼都紅了，心痛」、「盡量做自己喜歡的樣子即可，辛苦了」。





原文出處：周曉涵出國放送「晚安床照」！犯規視角「狂洩SSR猛料」網見這1處不對勁

