周曉涵床上曬「魔鬼視角」！黑色低胸「傲人雙峰掉出」網驚：好有料

娛樂中心／綜合報導

女星周曉涵近日飛往新加坡宣傳新劇《男公館》，曬出一張晚安照，魔鬼視角讓傲人雙峰隱約掉出、若隱若現，瞬間引發粉絲熱議，留言「好有料呀」。

周曉涵躺床曬「邪惡視角」。（圖／翻攝自臉書）

照片中，周曉涵慵懶地側躺在飯店床上，眼神迷濛直視鏡頭放電，身穿黑色低胸上衣的她，從「由上往下」的拍攝角度下，事業線與曲線若隱若現，散發性感魅力。並寫下：「今天消耗了許多腦力與社交力，躺一下再去卸妝，然後明天打起精神，繼續營業。」

晚安照一出，立刻引起粉絲暴動，讚嘆：「好有料呀」、「為什麼我從30年前看到妳，到現在都沒變」。就連好友紀言愷也驚呼「這角度」，並附上遮眼貼圖。

更多三立新聞網報導

高捷不當「角頭」了！認1舉動「身體無奈出狀況」：要心存善念

《航海王》大槻真希遭趕下台「吃虧的不是日本人」小粉紅1原因也怒了

香港大火！TWICE宣布2天後照唱「捐400萬助災民」網友反應曝光

邵雨薇不忍淚曝「曾經愛過的人死了」嘆青春遺憾 私下貼心暖舉曝光

