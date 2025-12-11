周曉涵揭41歲未婚真相！聽太多戀愛鬼故事

▲周曉涵（左）近日出演舞台劇《婚內失戀》，提到因為聽了太多「戀愛鬼故事」，加上交往時曾經歷「兩個人的寂寞」，因此才會到了41歲都還沒結婚。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

[NOWnews今日新聞] 舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。周曉涵受訪時，提到因為聽到太多「戀愛鬼故事」，加上自己曾經歷了「兩個人的寂寞」，因此才會到了41歲都還沒結婚。

周曉涵吐41歲未婚內幕：聽太多鬼故事恐婚

蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感：「聽很多朋友抱怨，婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」

周曉涵坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛：「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」，認為這應該是為什麼已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因。

周曉涵此次在《婚內失戀》舞台劇飾演婚姻剛過甜蜜期的「安安」，雖然這對夫妻表面看起來相處得很累，開始感到孤單，但她認為安安和老公「阿偉」還是有滿滿的愛意，蔡昌憲談起接下舞台劇角色的心情：「之前劇場表演經驗大多都是音樂劇，第一次要挑戰舞台劇，而且又是以婚姻關係為主題，是我過去比較少呈現的角色面貌。我第一次看劇本時發現，我碰巧跟中班阿偉一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋阿偉。」

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

《婚內失戀》改編自暢銷作家鄧惠文醫師同名著作，探討明明面對一樣的人事物，卻因為時間流逝，讓伴侶產生了婚前婚後的不同。鄧惠文醫師表示，如果在婚姻中因為對方的改變而感到不開心，可能要先自問：「我在這個改變中『貢獻』了什麼？」因此夫妻看對方最不滿意的那個點，一定是自己不能面對的點，「而對方的改變，其實可能是自己豢養出來的一種狀態。」

舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。

