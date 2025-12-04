周曉涵是最大股東！張立昂領軍男公關喊「美女晚上好」現場服務狂掀尖叫

記者宋亭誼／台北報導

（左起）周予天、羅宏正、周曉涵、張立昂、石知田前進新加坡。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），並代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國共同於大會主舞台舉辦的「世界級作品發佈會」登場。主演張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及受訪，其中張立昂以一句「美女晚上好｣掀起活動高潮。

（左起）周予天、張立昂、監製張正芬、George Chien AXN總裁暨執行長、演員周曉涵、Andy Kaplan 董事長、石知田、導演郝心翔、Bonnie Wiryani 內容行銷暨銷售副總裁、監製辛誌諭、演員羅宏正。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

監製張正芬、辛誌諭與導演郝心翔率領演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵等人共同出席。周曉涵表示，很開心可以一起參與這次的宣傳，在劇中擔任《男公館》最大股東的她除了以英文介紹：「These handsome guys all work for me」，更透露發布活動後的交流酒會有其他國家的演員詢問：「如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」

廣告 廣告

張立昂在劇中飾演《男公館》經理，活動當天他自我介紹後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，以男公關之姿齊聲喊出：「美女晚上好」，博得現場貴賓熱烈回應，將發布會氣氛推向最高潮。主持人特別詢問周予天接演原因，他以流利英文表示，自己深受劇中創新的題材與對人性慾望的探討所吸引，而他從歌手跨界主持，如今再以演員身分與眾人同台，周予天也坦言既新鮮又開心。

周曉涵（中）高喊：「這些帥哥都替我工作」。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

石知田在劇中飾演的潘皓是唯一在劇中男女通殺的全方位公關，此次參加活動也特別以中性造型露出結實手臂，期待能吸收更多粉絲。《男公館》演員群們前往新加坡進行宣傳，一抵達新加坡樟宜機場便吸引許多粉絲熱情接機，其中最引人注目的是，羅宏正的一名粉絲每次都會準備「綠蛋糕」迎接偶像，而羅宏正至今已三度造訪新加坡，每次都有收到對方的綠蛋糕，讓他倍感溫暖。《男公館》目前計畫明年1月17日舉辦限量男公館ACE王牌會，限量300名，期望限量粉絲王牌會，能再次創造作品影響力。

更多三立新聞網報導

88歲周遊寶刀未老！遠征日本「登全球夫人大賽」 超狂排場曝光

天后出嫁前也住宏福苑！見「鄰居長輩罹難」悲慟發聲：無法言喻的沉重

震撼彈！吳東諺為救白家綺「身陷火海重傷」 夫妻崩潰飆淚：靈魂在哭泣

「張君雅小妹妹」升格人妻！甜曬一家三口合照：一屋兩人三餐四季

