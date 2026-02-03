周曉涵為女兒「持刀壓制韓瑜」 曝首當人母心聲

周曉涵（右）為了保護女兒，持刀對付韓瑜。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

周曉涵和韓瑜在陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本擔任時空探員的全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》第二單元「歡迎來到黎明別館」中集，各自為了心中最重要的目標發生激烈爭執；一向溫順的周曉涵，更是瞬間眼神冰冷，不惜拿著尖銳的武士刀想要奪取韓瑜的性命。

周曉涵2日晚間在直播時回憶起這段劇情，感嘆：「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」道出首次飾演母親所感受到真實情感。

周曉涵首度飾演母親角色，體會到為母則強的心境。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首度參與解謎實境的喜劇演員喬瑟夫，在劇中飾演詭計多端的楊家二哥「楊銀樹」。他在劇中換穿重達20公斤的日本武士盔甲，追逐6位探員試圖影響辦案，嚇得大家尖叫聲連連。喬瑟夫回想起拍攝過程，笑說：「其實穿日本武士盔甲還滿帥的，真的有化身日本武士的感覺。但是真的很重，要跑來跑去還真的不容易啊！而且我嚇得很開心，因為除了拍戲過程之外我連下戲都在嚇探員」。

劇中詭計多端宛如蛇的喬瑟夫被網友笑稱為「喬蛇夫」。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

參與實境節目的心得？喬瑟夫也說，這對他而言是一個很新鮮的體驗，「尤其能跟這麼棒的團隊還有優秀的演員們合作演戲，我真的很開心，因為知道是實境節目，現場一定會有很多突發狀況發生，我還因為這樣錄影前都睡不好，但是真的超級期待，拍完後也覺得好滿足！如果有第二季一定要找我。」

斷頭人偶的逼真程度讓周曉涵大力誇讚。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

而他與周曉涵更因為節目相識，成為好友；想起2人的交情，周曉涵笑言：「我覺得緣分很奇妙，我因為《百分之一相對論》這個節目跟喬瑟夫結緣，甚至也變成好朋友，很期待下一次的合作。」

另外，在執行任務時，探員本本、梁以辰被分配成一組，前網黑暗神秘房間執行任務。本就膽小的2人在尋找線索的過程中被日本武士嚇得驚聲尖叫，梁以辰甚至叫到被口水嗆到，還大聲到讓日本武士連滾帶爬逃離現場。

喬瑟夫頂著20公斤重的日本武士裝。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

本本昨分享這段拍攝花絮，坦言聽到自己跟梁以辰同組時，內心相當害怕，「加上對未知感到恐懼才會一直尖叫，但後面我覺得我要保護以辰！我要堅強！所以我就拿屏風擋住日本武士。」製作人郭彥伶、導演郭方儒說分組的用意，坦言是如此刻意安排，「我們就是希望可以看到這種比較有化學反應的組合，這樣才會達到我們期望的效果，最後確實也覺得很滿意，探員們的表現都很精彩。」

「歡迎來到黎明別館」為陳漢典等6位探員們被邀請至北投的深山邸宅調查恐怖的都市傳說「黎明的祝福」儀式，調查剛要開始，就先迎來一場可怕的無頭分屍案。韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」，因為楊家繼承權的分配產生口角，爾後韓瑜竟遭人斷頭，嚇壞現場所有探員，也意外地讓這場家產爭奪戰染上暗紅色的恐怖氣息。

《百分之一相對論》探員們找到眷村老宅裡多具斷頭屍。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

劇情進入精彩高潮，許多真相慢慢浮出水面。原來，楊聰（伊正飾演）一直在尋找符合的身體進行神秘儀式「黎明的祝福」；他多年來都將自己的靈魂轉移到其他身體，像是喜翔所飾演的「楊強瑞」真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」的兒子，靈魂則是楊聰本人，楊家一家也都是經過楊聰改造，意識離開身體而成了木偶，管家梁子臨（馬力歐飾）則試圖在這次的「黎明的祝福」希望能夠透過時空調查局的探員們打破這百年來的詛咒，本週（8日）也將揭開「黎明的祝福」背後恐怖的真相。《百分之一相對論》每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播，隔週六晚上10 點在三立都會台播出。

