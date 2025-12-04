周曉涵率《男公館》4帥出征新加坡 吸外國演員求職：符合標準嗎

周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂、石知田到新加坡宣傳。KC GLOBAL MEDIA ASIA提供



周曉涵在《男公館》中擔任男公館最大股東，今（12╱4）與張立昂、羅宏正、石知田、周予天出席亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market， ATF），並代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國登上大會主舞台舉辦的「世界級作品發布會」，演員們以英文介紹自己的角色，她說到「These handsome guys all work for me」時，台下笑成一片，她透露：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」

《男公館》受邀參與ATF，由監製張正芬、辛誌諭與導演郝心翔率領演員共同出席，在劇中飾演男公館經理的張立昂自我介紹後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天以男公關之姿齊聲以「美女晚上好」向觀眾問好掀高潮。

周予天被問接演《男公館》的原因，他以流利英文表示深受到該劇創新的題材與人性慾望的內容吸引；石知田飾演的「潘皓」是唯一男女通殺的全方位公關，今他也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多粉絲。

這次《男公館》到新加坡國際行銷，從一出樟宜機場就有許多粉的熱情接機，羅宏正粉絲更是每次都以綠蛋糕迎接，已收過3次綠蛋糕的他因粉絲的熱情感到溫暖。而在粉絲敲碗期盼下，《男公館》明年1月17日將舉辦限量男公館ACE王牌會，限量300名報名。

