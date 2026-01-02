周曉涵羞被「MIRROR」成員告白 曾莞婷配對鮮肉港星：有初戀感覺

曾莞婷（右）與香港演員日朗拍照時撫摸側臉。東森綜合台提供



《驚奇旅明星》明（ 1╱3）迎來最終回，曾莞婷、苗可麗、周曉涵配對平均年齡僅20歲的超帥鮮肉，心跳指數徹底飆高，還邀男團「MIRROR」成員AK伴遊海洋公園，AK透露出道前曾在這擔任員工，更自爆接下通告主因：「我是為了周曉涵來的！她是我的女神，我很愛看她的作品《18禁不禁》。」讓周曉涵直呼：「彷彿在拍戀愛綜藝節目。」

曾莞婷配對到23歲香港演員日朗，2人拍照時撫摸側臉、摟腰等親密互動，她難掩喜悅地坦言：「好久沒有接觸這麼新鮮的肉體，而且一直聞到他陣陣的香水味，總覺得自己年輕了起來、活了過來。」日朗也害羞直呼：「姊姊真的好漂亮，拍照離好近、心跳好快。」她甚至笑稱從對方身上感受到久違的靦腆，「有種初戀的感覺」。

「MIRROR」成員AK（中）自爆為周曉涵上節目。東森綜合台提供

苗可麗則配對20歲的香港模特兒Larry，面對鮮肉主動要求牽手，她羞澀表示：「我都能當你媽了！」但對方回：「不會啊！我覺得我們現在就像是一對情侶啊！」窩心回應讓她瞬間少女心噴發。

周曉涵與22歲香港網紅王耀宏的配對，被曾莞婷點評：「根本是妳的菜！」2人在拍CP照時互動自然，浪漫氛圍讓苗可麗在旁直喊：「太有感覺了！」周曉涵甚至被派翠克逼問有愛上鮮肉嗎？她直接簡短回應「他好可愛」，最後2人贏得最佳攝影的殊榮，在眾人起鬨下進行「鼻子磨鼻子」的親密接觸，她主動快速逼近、眼神對視，畫面火熱讓全場尖叫連連。

周曉涵（左起）、花花、派翠克、曾莞婷、苗可麗到米其林餐廳吃飯。東森綜合台提供

相較之下，花花則是喜劇般地配對派翠克，挑戰被狗仔偷拍的情境照，卻頻頻被製作人B2打槍「完全沒有曖昧氛圍」，花花無奈笑說：「我覺得不論怎麼做，都無法跟派翠克有曖昧感。」2人揚言要用「喇舌」來醞釀情調，笑翻全場。

尾聲，製作單位在米其林餐廳安排最後一餐，慢熟的周曉涵泛淚表示，起初擔心頻率不同，沒想到最後越玩越合拍，對於即將到來的離別感到萬分捨不得；花花更是哭到泣不成聲，「主持這麼多年，第1次碰到這麼好的團隊」。苗可麗則拿出親自繪製的插圖與手寫信贈送給所有成員，感嘆：「人生劇本就這麼長，走了一大半，沒想到後半段能有這麼精采的旅程。」曾莞婷也哽咽吐露心聲：「其實我是在人生最低潮的時候接了這個節目，想找回自己，也感謝能透過節目敞開心胸，在人生的轉折處認識了這群像家人般的姊妹與團隊。」

