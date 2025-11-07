周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
張洛君任「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日號召周曉涵、安唯綾出席義賣記者會。周曉涵6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，男方進入香閨過夜爆戀情，她昨表示：「是朋友啊，就是認識中。」導演目前在大陸工作，她這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴很重要，這需要感受看看。
安唯綾正和賈靜雯拍攝《紫色大麗花》，為了記者會特地從廈門返台，她和修杰楷曾是同門師兄妹，僅和賈靜雯聊育兒這一塊，沒有關心修杰楷閃兵一事，她讚賈靜雯很專業拍戲，心情沒受影響，也說：「我相信修哥，他是很負責任的人。」
她客串演出陸劇《許我耀眼》受關注，談到女主角趙露思，她誇女方會帶動劇組氣氛，拍攝過程很快樂，「我覺得她很棒、敬業，是對自己要求很高的女孩。」
藝人閃兵風暴延燒，紅孩兒出身的張洛君直言：「團體就是因為當兵才解散，在我們那個年代是很難想像的，在演藝圈會被人用放大鏡去看。」他以「小虎隊」吳奇隆舉例，右肩有慣性脫臼照樣去當兵。
他和師兄吳奇隆多年來維持好交情、定期聚會，他的老婆劉詩詩未曾出現在聚會上，這幾年離婚傳聞不斷，張洛君澄清：「那不是真的，現在爆料不用錢。」笑說若是真的，他一定會聽到風聲。
