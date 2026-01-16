周曉涵錄實境3天想逃 求助苗可麗

周曉涵首次挑戰主持實境節目，一度緊張到不知所措。（范揚光攝）

首次挑戰實境節目主持的演員周曉涵，和苗可麗、曾莞婷、花花（張嘉雲）在《驚奇旅明星》四處旅遊；相較3位姐姐，周曉涵顯得安靜靦腆，她坦言，在第一趟新加坡旅程中途，她就因為擔心自己表現不好，私下求助製作人B2和苗可麗。

周曉涵說，當時在新加坡錄影2、3天，她發現她跟不上另外3人節奏，「可麗姐跟花花有主持節目的經驗，加上她們聊天時很敢開玩笑，或是敢聊一些禁忌、色色的話題，我就覺得『天啊，那我也要嗎？』我常冒出一些小劇場，但當我還在想的時候，話題就已經結束了」。加上周曉涵私下跟朋友相處，也是傾聽多於分享，所以她在節目裡變得更不知要如何接哏，「我怕他們覺得我表現的很無聊」，小心翼翼地吐露自己的擔憂。

她感謝B2跟苗可麗要她放鬆心情，不要顧慮，「他們都跟我說『沒有關係，做本來的你就好了，不用刻意跟大家一樣，一切順著走，能接再接，不能接的就交給姐姐們』，他們還說本來就是要有不同的人湊在一起才好玩，要我不要有太大壓力。」

雖然都是演員，但周曉涵不曾與苗可麗合作，拍攝前她也擔心苗可麗是個有距離感的人，「姐最有名就是罵人，印象也停留在她會不會是一個很凶或是很難接近，所以錄影之前比較擔心。」

接觸後，周曉涵認為苗可麗是所有人反差最大，「她真的是我們很重要的主心骨，她很正能量、給我們很多很有智慧的建議。而且她是我們裡面最像小女孩，一直保持赤子之心，對什麼事都很新鮮」，也說苗可麗看起來大膽，但實際上怕高、怕水，跟她想像的不同。

周曉涵在節目裡是安靜的妹妹，但跟朋友相處時，她總扮演主導者，常給予朋友意見。有自己的煩惱？她坦言，大多選擇默默消化，「因為我在群體裡像主導角色，所以很難跟他們分享」，她會等事情過去、不舒服的感覺消失，才跟朋友們分享她曾遇到的問題，習慣用理智去獨自面對。

她對於所有事情都過度冷靜的態度，也曾被工作人員好奇詢問「怎麼都不會生氣？」她直言，鮮少有事情能讓她興奮，甚至感到雀躍，「我真的很難想像有什麼東西可以讓我十分開心。過度理性好像不是一件好事，但慌亂、著急也沒有辦法處理事情」。

她分析自己現在對任何事情都能雲淡風輕，可能是跟大學前見過太多光怪陸離的事有關，她細數曾在全校面前跟喜歡的男生告白、衝到補習班用三字經痛罵好友的男友等等。

她笑言，做過最瘋狂的事應該就是突然進入演藝圈，「我去上《我猜》也是件很瘋狂的事，是我弟幫我報名，那時製作單位在我的無名留言邀請，我弟答應之後才告訴我，我真的大傻眼。」

出道21年，周曉涵近年受到好友陳奕影響，動念想挑戰幕後工作；剛好身邊有朋友邀她一起撰寫運動愛情電影的劇本，她也想去劇組裡化身小跟班實習，用不同角度仔細觀察每個職位上付出的工作人員，更加了解影視環境。