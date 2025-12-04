周曉涵霸氣帶領男公關海外露臉 張立昂指揮現場服務掀高潮

(從左至右)：演員周予天. 張立昻. 監製張正芬.George Chien AXN總裁暨執行長. 演員周曉涵.Andy Kaplan 董事長出席參加亞洲電視論壇及內容交易市場展。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

台灣影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF），並代表台灣與泰國、新加坡、菲律賓等國共同於大會主舞台舉辦的「世界級作品發佈會」登場，不僅播放《男公館》國際版片花，同時張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，現場獲得來自各國發行商與平台的熱烈好評，其中張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好｣男公關服務之姿即興表演，成為今日活動最高潮。

ATF是亞洲規模最大的影視內容市場展。為掌握國際市場商機並提升作品曝光度，讓台灣影視被世界看見、讓台灣明星站上國際舞台，《男公館》影集受邀參與本次ATF。此次由監製張正芬、辛誌諭與導演郝心翔率領演員張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵等主演共同出席，並獲得文化部與文策院的大力支持，同時由《男公館》海外獨家發行商AXN安排國際媒體輪番訪問。

第一次與眾男演員國際宣傳的周曉涵表示，很開心可以一起參與這次ATF的宣傳，與許多不同國家的戲劇演員及主創們交流。每位演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵說到：「These handsome guys all work for me」時，台下與會貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」。而在劇中飾演男公館經理的張立昂，在舞台上自我介紹之後，直接指揮羅宏正、石知田、周予天，讓他們以男公關之姿齊聲一句「美女晚上好」向觀眾問好，更是博得現場貴賓熱烈回應，掌聲不斷，掀起發布會活動最高潮。

石知田. 導演郝心翔. Bonnie Wiryani 內容行銷暨銷售副總裁.監製辛誌諭.演員羅宏正受邀出席亞洲電視論壇及內容交易市場展。（KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

發布會上主持人特別訪問周予天接演男公館的原因，周予天以流利的英文回答，深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。石知田在劇中飾演的潘皓是唯ㄧ在男公館裡男女通殺的全方位公關，用最多元的角度，有效增加男公館老闆業績的金牌業務。這次來ATF也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多男公館粉絲。

這次男公館演員群到新加坡國際行銷，從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，熱情不減的粉絲讓羅宏正倍感溫暖。

《男公館》影集國際行銷，從香港、東京、釜山到最後一站新加坡，每站都吸引大批國際粉絲，在粉絲敲碗熱情期盼下，目前計畫明年一月十七日舉辦限量男公館ACE王牌會，已啟動報名https://forms.gle/q1MhnoupQiPcyQoV6 （限量300名），期望限量粉絲王牌會，能再次創造男公館作品影響力。

