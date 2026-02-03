周曉涵首度演母親！意外成「木偶女屍」與愛女天人永隔

周曉涵首度飾演母親。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）





推理實境節目《百分之一相對論》，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，最新一集播出第二單元《歡迎來到黎明別館》中集，探員們持續調查驚悚又神祕的家族爭產兇殺案，調查的過程中竟發現恐怖真相。

在最新的一集當中，六位探員們被邀請至北投的深山邸宅調查恐怖的都市傳說〈黎明的祝福〉儀式，調查剛開始就迎來一場可怕的無頭分屍案，由韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」因為楊家繼承權的分配產生口角後大姐竟遭人斷頭，現場嚇壞所有探員，也意外的讓這場家產爭奪戰染上暗紅色的恐怖氣息。

廣告 廣告

周曉涵與韓瑜有精彩的對手戲。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

周曉涵與韓瑜有精彩的對手戲。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

回想起這場戲的拍攝過程，演員周曉涵也在直播中分享：「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」首度參與解謎實境的喜劇演員喬瑟夫在這次《歡迎來到黎明別館》單元當中飾演楊家的二哥「楊銀樹」個性如同一條詭計多端的蛇，在社群上被不少網友笑稱喬「蛇」夫。

演員喬瑟夫也分享：「其實穿著日本武士盔甲還蠻帥的，真的有化身日本武士的感覺，但是真的很重，要跑來跑去還真的不容易啊！而且我嚇得很開心，因為除了拍戲過程之外我連下戲都在嚇探員」被問起參與實境節目的心得，喬瑟夫也說「我覺得這是一個很新鮮的體驗，能夠跟這麼棒的團隊還有優秀的演員們合作演戲，我真的很開心，因為知道是實境節目，現場一定會有很多突發狀況發生，我還因為這樣錄影前都睡不好，但是真的超級期待，拍完後也覺得好滿足！如果有第二季一定要找我。」

同樣飾演楊家三妹的「楊桐花」（周曉涵飾）飾演原本是一位知名的女公益人，卻在某日受邀進入黎明別館後被一場神秘的儀式被改造成了木偶，失去自己的人生，同時也有一位養女「楊孫貽」（鄭煒齡飾演）愛女心切的她一心只想要帶著女兒離開黎明別館，追求屬於母女的幸福，但就在一意外當中母女天人永隔。先前在社群上曝光一段精彩片段掀起不少網友的討論，不少人表示「看到片段就好想哭」「曉涵看起來真的是一個好母親」，談到與喬瑟夫一起拍攝時印象深刻的事情，演員周曉涵也在直播中分享：「我覺得緣分很奇妙，我因為《百分之一相對論》這個節目跟喬瑟夫結緣，甚至也變成好朋友，很期待下一次的合作。」

喬瑟夫飾演楊家二哥，與周曉涵結緣成為好友。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

喬瑟夫飾演楊家二哥，與周曉涵結緣成為好友。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

另外一段是探員本本及探員梁以辰兩位「髮香組女力組合」需要前往黑暗的神秘房間執行任務，本就膽小的高分貝二人組在過程中被日本武士嚇得驚聲尖叫，探員梁以辰在尖叫的過程中甚至被自己的口水嗆到，聲音大到讓日本武士連滾帶爬逃離現場，也順利地完成任務取得關鍵道具，談到拍攝過程中，探員本本也在直播中分享：「一開始跟以辰分配到同一組的時候我自己也會害怕，因為對未知感到恐懼才會一直尖叫，但後面覺得說我要保護以辰，我要堅強，所以我就拿屏風擋住日本武士。」也笑說看到梁以辰叫到被自己嗆到很可愛，製作人郭彥伶以及導演郭方儒也在直播中特別說明組合分配的用意：「我們就是希望可以看到這種比較有化學反應的組合，這樣才會達到我們期望的效果，最後確實也覺得很滿意，探員們的表現都很精彩。」

《歡迎來到黎明別館》劇情正式進入精彩最高潮，隨著劇情推進，許多真相也浮出水面，原來楊聰一直在尋找符合的身體進行神秘儀式〈黎明的祝福〉，將自己的靈魂轉移到其他身體，由喜翔所飾演的「楊強瑞」真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」的兒子，靈魂則是楊聰本人，楊家一家也都是經過楊聰改造，意識離開身體而了木偶，管家梁子臨（馬力歐飾）則試圖在這次的〈黎明的祝福〉希望能夠透過時空調查局的探員們打破這百年來的詛咒，下週也將迎來〈黎明的祝福〉背後恐怖的真相。



【更多東森娛樂報導】

●大S白色雕像曝光！SJ始源突現身 小S哽咽致詞惹鼻酸

●王柏傑、謝欣穎分手後同框 親密現身悼念大S

●大S離世週年！具俊曄公開手寫信悼念 心碎喊：下輩子永遠在一起

