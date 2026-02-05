周曉涵「婚內失戀」了！ 蔡昌憲被問送命題險崩潰

蔡昌憲、周曉涵首次搭檔，在《婚內失戀》演夫妻。（圖／艾彼新創股份有限公司）

舞台劇《婚內失戀》封箱演出的星光演員場，蔡昌憲、周曉涵首次搭檔演出，蔡昌憲形容兩人都是「第一次」，他是首次演出以婚姻為主題的作品，周曉涵則是第一次挑戰舞台劇，「我們對阿偉跟安安的理解都很新鮮，很像在認識一個新朋友。」

蔡昌憲坦言，起初其實不太理解《婚內失戀》想要傳達的意義，直到多次排練後才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」

談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話：「我不是這個意思！」他本人也很常說。阿偉面對婚姻問題時，明知有狀況卻不知該如何處理，於是選擇暫時逃避、假裝一切都好，這一點也讓蔡昌憲直言「跟我其實蠻像的」。

整齣戲中，最觸動蔡昌憲的一幕，是結婚25年的角色陳柔安問丈夫高志偉：「你快樂嗎？」他認為這句話承載了太多情緒，也讓他不禁反問自己：「如果我是高志偉，真的能誠實說出內心的感受嗎？」他坦言，希望現實中的關係能在問題出現前就被好好傾聽，不要走到必須問出這句話的時刻。

而周曉涵首次挑戰舞台劇，則直言這是一場全面性的考驗。談到對婚姻與《婚內失戀》主題的理解，周曉涵認為，再深的感情都難免經歷磨合，當初吸引彼此的可愛與體貼，可能會在日常消磨中逐漸淡去，「很多時候不是不愛了，而是需要坐下來好好溝通，理解彼此為什麼改變。」

周曉涵首次挑戰舞台劇，不僅要同時記住大量台詞、走位與動作，還得邊演邊說，稍不留神就會顧此失彼。（圖／艾彼新創股份有限公司）

為了更貼近角色，周曉涵也觀察身邊已婚女性的狀態。談及自己與角色的異同，周曉涵笑說，兩人最像的地方是會和另一半鬥嘴，不同的則是「碎碎唸」。她自認在衝突時偏向冷戰或簡短、有力的回應，而非長時間的碎唸，這也成了她詮釋角色時的一大挑戰。

至於劇中最讓她有感的段落，則是夫妻因「在家工作與外出工作」而爆發的爭執，以及後段阿偉回憶「從前的安安」那場戲。她坦言，那些台詞讓她深刻反思，一段關係中，人很容易在現實壓力下失去原本的可愛與笑容，「不只是婚姻，任何關係都一樣，時間久了，要記得找回初心，也別忘了，當初對方是為什麼會喜歡上你。」

