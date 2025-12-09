周曉涵「花蓮輕航機體驗」帥辣照曝光 飛行造型超吸睛

周曉涵到花蓮體驗輕航機，開心曬照。（圖／翻攝自 IG@ilove7388）

41歲女星周曉涵工作滿檔，但仍不忘透過社群與粉絲分享生活新鮮事。近日她前往花蓮，體驗讓她心心念念許久的「輕航機飛行」，並大方曬出多張現場照片，率性又性感的造型立刻吸引上千名粉絲按讚。

從她分享的照片可見，周曉涵站在一架白色輕航機前，身穿白色短版Bra Top，上身再搭配一件黑色短版外套，展現結實平坦的小蠻腰，下半身則以短裙搭配個性十足的深色長靴，露出筆直美腿，風格又帥又辣，她戴著墨鏡、微笑站在草地上擺拍，在藍天與輕航機映襯下，整體氣場十足，充滿自由氛圍。

周曉涵在貼文中透露，這趟花蓮行她給自己許了一個願望，希望能親自體驗輕航機，「讓我開一次輕航機吧，拜託～畢竟之前家族旅遊去澳洲跳傘，我因為拍戲錯過，懊悔到現在還會在心裡翻白眼三次 」，沒想到這次竟真的如願起飛。她形容飛行過程「在太平洋上面巡邏」刺激又夢幻，「天空太藍、海太美、陽光太近，輕航機跟著氣流上下晃動的瞬間，有種在坐雲霄飛車的刺激感」

更讓周曉涵意外的是，在空中的那一刻，心境出現深刻轉折，「在天上的時候我突然覺得，那些錯過的跳傘、錯過的旅行、錯過Timing……可能都是為了等這個更剛好的瞬間」，她感性表示，「夢想這東西，有時候會晚到，但不會缺席」。照片曝光後，引來大批粉絲留言讚嘆：「帥炸」、「感覺超酷欸」、「太帥了吧，輕航機旁邊位子還有缺人嗎」。

