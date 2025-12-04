周曉涵「離開台灣」倒奶床照曝光 率領4帥男公關！霸氣喊：都為我工作

周曉涵曝光在新加坡飯店內休息時性感擠奶照。翻攝IG @ilove7388

影集《男公館》受邀參加亞洲電視論壇及內容交易市場展（Asia TV Forum & Market, ATF）不僅播放《男公館》國際版片花，張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵全程以英文介紹及接受訪問，張立昂帶領眾男演員以一句「美女晚上好」男公關服務之姿即興表演。

第一次與眾男演員國際宣傳的周曉涵表示，很開心可以一起參與這次ATF的宣傳，與許多不同國家的戲劇演員及主創們交流。她身穿深V套裝出席會場，收工後在社群上分享躺在飯店床上性感擠奶照，並說：「晚安囉新加坡，今天消耗了許多腦力與社交力，躺一下再去卸妝，然後明天打起精神繼續營業。」

廣告 廣告

周予天、張立昻、監製張正芬、George Chien AXN總裁暨執行長、周曉涵、Andy Kaplan董事長、石知田、導演郝心翔、Bonnie Wiryani內容行銷暨銷售副總裁、監製辛誌諭、羅宏正出席新加坡ATF活動。KC GLOBAL MEDIA ASIA提供

每位演員以英文介紹《男公館》的擔任角色時，在劇中擔任男公館最大股東的周曉涵表示：「These handsome guys all work for me.」時，台下與會貴賓笑聲一片，周曉涵說：「在發布活動後的交流酒會，就有其他國家的演員來跟我說， 如果他們也想要幫我工作，是不是也符合我的標準呢！」

周予天全英文交流 石知田露臂肌男女通吃

發布會上主持人特別訪問周予天接演男公館的原因，周予天以流利的英文回答，深深受到男公館創新的題材與人性慾望的內容吸引，讓自己不僅從歌手到主持，現在更以演員身分與眾演員一起站在舞台上，覺得特別開心。

周予天（左起）、羅宏正、周曉涵、張立昂、石知田新加坡合體宣傳《男公館》。KC GLOBAL MEDIA ASIA提供

石知田在劇中飾演的潘皓是唯ㄧ在男公館裡男女通殺的全方位公關，用最多元的角度，有效增加男公館老闆業績的金牌業務。這次來ATF也特別以中性造型露出結實手臂期待能吸收更多男公館粉絲。

這次男公館演員群到新加坡國際行銷，從一出新加坡樟宜機場就受到許多粉絲的熱情接機，最特別的是有位羅宏正粉絲每次都會以綠蛋糕迎接，羅宏正已經來新加坡三次，已經收到三次綠蛋糕，熱情不減的粉絲讓羅宏正倍感溫暖。



回到原文

更多鏡報報導

邵雨薇震撼揭「遭性侵」內幕 「與過去對話」惹鼻酸！嘆：不懂怎麼愛

郭書瑤單身太久！閨密狠虧「快長蜘蛛網」 被「他」電到直接問：有多長？

陳都靈震撼遭爆「獻祭」內幕！工作室發聲了 揭露最新現況喊：被逮捕