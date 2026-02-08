周曉芸初選落敗失言陷爭議 她稱表達未精確致遭片面解讀急道歉

民眾黨主席黃國昌新北三蘆服務處主任周曉芸（左）投入新北市議員初選落敗。（圖／周曉芸臉書）

民眾黨主席黃國昌新北三蘆服務處主任周曉芸投入當地市議員初選，民調結果出爐後，周不敵對手陳彥廷落敗。她昨（7）日受訪時提到，「陳彥廷大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，相關說法一出隨即掀起熱議。對此，周曉芸事後緊急發表道歉聲明，坦言自己表達不夠精確。

隨著地方縣市選舉腳步逼近，民眾黨市議員初選民調陸續開跑。被視為黃國昌「四大金叉」之一的周曉芸日前投入新北市第四選區（蘆洲、三重）黨內初選，卻意外落敗。周曉芸在落敗後接受媒體訪問時指出，外界對陳彥廷並不熟悉，並提及對方畢業後一度找不到工作，後來在家樂福服務十年。

相關言論曝光後引發爭議，周曉芸隨即發布道歉聲明表示，當時受訪內容其實是轉述陳彥廷在初選過程中的自述。她表示，陳彥廷曾分享自己台大畢業後，一度找不到符合背景的工作，最後選擇進入家樂福服務，且一做就是十年。她當時回應，是因記者詢問是否為蘆洲某陳姓醫師，她僅是還原當事人背景以澄清身分。

周曉芸進一步澄清，由於自己在受訪時的表達不夠精確，同時遺憾未完整前因後果，導致這段話被片面解讀為她個人陳彥廷工作能力的否定，甚至衍生出「歧視賣場工作」的誤會，這絕非原話本意。她要向社會各界致上最深的歉意，並強調，職業不分貴賤，每一位在崗位上兢兢業業、付出辛勤的工作者，都值得最高的敬意 ，這是她一直以來的價值主張，「陳彥廷在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

周曉芸也呼籲各界給陳彥廷更多個人空間，避免事件影響其私人生活或波及同名人士，並表示會記取這次經驗，未來在公共發言上更加謹慎，持續投入服務工作。

