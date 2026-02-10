周曉芸初選落敗民調複查結果出爐！民眾黨：晚間6時30分開記者會說明

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

2026地方選舉將近，民眾黨陸續完成議員參選人的初選機制，但在新北市第四選區（三重、蘆洲）議員初選民調中，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸以些微差距敗給對手陳彥廷，並已申請複查。黃國昌日前受訪表示，民眾黨請了外部專家深入檢視民調抽樣樣本，發現確實在執行順序上出現狀況。民眾黨今（10日）下午發布採訪通知，宣布將於晚間6時30分說明選舉決策委員會議結果。

民眾黨在新北三蘆選區協調未果後進入比民調程序，由周曉芸對上陳彥廷，結果卻是「爆冷」由陳彥廷出線，引發熱議，周曉芸也申請複查。黃國昌8日受訪表示，因為當事人提出複查，就必須搞清楚怎麼回事，因此民眾黨請了外部專家深入檢視民調抽樣樣本，發現在民調執行順序上確實出現了一些狀況。

廣告 廣告

民眾黨下午發布採訪通知，針對2026年直轄市及縣市議員提名初選民調作業「新北市第四選區之民調申請複查結果」，將由民眾黨副秘書長謝泊泓、國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿，於晚間6時30分在黨中央說明選舉決策委員會議結果。

更多三立新聞網報導

藍白合政見原1月底公布！鄭麗文曝「延到農曆年後」：先完成黨內提名

高金素梅遭檢調搜索！黃國昌坦言「蠻震驚」：司法不應成為打壓異己工具

戳破陽謀！黃帝穎：國民黨想破壞台美互信是自取其辱、玩火自焚

美國務院打臉黃國昌、蕭旭岑！他曝谷立言「超狂資歷」嗆藍白無知

