周曉芸初選落馬將翻盤？黃國昌喊「打破沙鍋問到底」：民調執行有狀況

被稱為「四大金釵」之一的民眾黨主席黃國昌新北三蘆服務處主任周曉芸投入當地市議員初選，但周曉芸在近日初選民調卻意外輸給對手陳彥廷。民眾黨主席黃國昌今（2/8）上午表示，外部專家發現，民調執行的順序上出現了一些狀況，等調查報告出來後與外界說明。

新北市第四選區（蘆洲區、三重區）4日至5日進行民調，由周曉芸對上陳彥廷，傳出2人差距非常相近，周曉芸申請複查。

對此，黃國昌今上午在淡水掃街前受訪強調，民眾黨是一個非常有制度的政黨，會一切按照制度來走，現在比較重要的事情是，因為當事人有提出複查，就必須要回到科學、理性，搞清楚是怎麼回事，也請了外部專家深入地去看民調它所抽的樣本，他們很辛苦，昨天晚上忙了非常的晚，的確是發現了在整個執行的過程當中，「出現了一些跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情。」

黃國昌重申，民眾黨是一個有制度的政黨，在科學的精神下面，「我們一定會打破砂鍋問到底，我一定會找出原因，然後知道到底發生了什麼事情。」經過提出複查了以後，也深入地去看了當初在進行電訪的過程當中，所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本，的確在民調執行的順序上出現了一些狀況，但是這些具體的內容，等他們把調查報告詳細做出來以後，跟大家說明。

媒體詢問是否會稍微安撫一下周曉芸？昨天周流出對手的一些相關資訊，黃國昌說：「沒有，對我來講，維持黨內競爭的公平，是最重要的原則。」

他也提醒，所有黨內競爭的候選人，他希望大家在對外發言的時候，都要記得一個最重要的事情，黨內可以有競爭，民眾黨也希望用最客觀的方式挑選出最強的候選人。在這個過程當中，每一個人一定都有情緒，但是他要拜託黨內所有的同志，把自己的情緒放到最小，怎麼樣在工作崗位上面，做該做的事情，回應支持者對民眾黨的期待，這才是最重要的事情。

由於沒有規定入黨滿一年才可以來進行報名跟初選，制度是否會調整？黃國昌說，「不會啊，以目前來講，台灣民眾黨我們希望能夠對外徵才，所以在入黨的期間上本來就沒有做什麼樣的限制」。而且如果是提到剛剛所謂的那位陳彥廷，一起來參與競爭的，入黨事實上也超過一年了，不是今年才突然入黨。

黃國昌也說，當然這樣子民調的結果，可能會讓很多支持者，甚至周曉芸那邊會覺得很驚訝，但是他說過，民眾黨是一個理性、務實、科學的政黨，為什麼會出現這樣子的狀況，在科學上一定有它的理由，民眾黨不會用猜的，不會用臆測的，不會在毫無根據的情況之下去做出什麼樣過度的推斷。

黃國昌提及，民調是一門統計科學，這一門統計科學回到當初在進行民調的過程當中，執行的方式，它的樣本怎麼樣進行的，因為每一通電話都有完整的紀錄，然後這些電話是從哪一些樣本抽出來的，溯源也都可以找得到，一切回到科學的本質，用理性的方式來去探討在這個過程當中，是不是出了什麼樣子的狀況、有什麼樣的問題。

黃國昌表示，如果說出了這個狀況跟問題，是在執行民調的過程當中，沒有按照本來所設定進行民調的方式進行所出現的狀況的話，未來可能就要要求相關執行民調的機構，甚至在督導的時候，必須要確保所使用的樣本跟當初所抽出來的樣本是一致的，這樣子才能夠真正的用全民調的方式，挑選出最強的候選人。

至於是否新北的佈局及戰力上被打亂，影響到之後的選舉？黃表示，不會，在做任何事情的時候，每一次都會從每一次所做的事情，能夠學習到一些東西，未來都會把它做得更好，這一次在執行的過程當中，「我老實講，我昨天聽到了我有一點驚訝，我沒有想到說他們怎麼會用這樣的方式來加以執行。」

