周曉芸初選複查 黃國昌曝今邀民調機構、2候選人釐清：民調出狀況

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對民眾黨新北市三重、蘆洲選區市議員初選民調，黨主席黃國昌推出的「四大金釵」周曉芸意外敗給素人陳彥廷，周提出複查。黃國昌今（10日）表示，執行初選過程中，民調確實出現一些意想不到、違反民調執行作業的狀況，今天下午會邀學者專家及2位候選人到選決會釐清相關爭議。

黃國昌上午陪黨籍中和區市議員參選人陳怡君赴中和景新市場掃街、發春聯，會前接受媒體聯訪，被問到黨內民調初選爭議，黃國昌指出，黨初選的機制，一切按照制度走。當初這些民調機構也是透過候選人抽籤確定的，要幾家民調機構，也是候選人原則上做一家，如果願意要做更多家，經過候選人協議，也可以這樣子來做。不過，對民眾黨而言，基本上堅持的就是開大門、走大路。透過制度來化解所有可能的爭執。

廣告 廣告

黃國昌提到，包括像三蘆選區，他之前週末也跟大家報告過，在執行初選的過程中，民調機構的確出現了一些意想不到、違反一些在民調執行作業的狀況。相關的調查報告，初稿也已出來，今天下午會邀集學者、專家到選決會來，公平的讓民調機構有機會來選決會做說明，說明當初為什麼沒按照既定的辦法來實施。

黃國昌說，因為這些民調機構有時候在執行時，第一線處理的狀況，跟當初設定的不太一樣，也讓他們有機會可以充分說明，同時為昭公信，2個候選人也都會邀請列席，希望在資訊完全對等、透明的情況之下，透過制度來解決相關的爭議跟問題。

黃國昌也透露，民調調查報告做出來以後，有問民調執行的一些相關的過程，因有些過程跟當初設定的規矩不太一樣，且兩批不一樣的樣本，回覆的狀況天差地遠。在執行時，到底是出了什麼狀況？也讓民調機構有機會來說明。

黃國昌認為，面對初選，黨內難免有競爭，但如果對民主有信仰的話，希望一切就按照民主的精神，循制度解決相關的爭議。也只有這種開大門、走大路的方式，才能夠取得黨內的支持者跟社會的信賴。

至於是否可能走到重辦初選，黃國昌回應，不會做什麼預設，因為還是要經過選決會討論，民調機構自己也要說明。不希望在沒給他們說明機會的情況之下，選決會就公布了調查的結果，因為讓他們有機會說明、聽取意見，也聽聽看民調機構接下來打算要怎麼辦，也讓2位參與競爭的候選人，有個公平的機會可以表達看法，才是處理事情正確的方式。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

外交部：台灣、立陶宛政府沒有就駐處名稱更改進行討論

選輸就翻桌！黃國昌子弟兵黨內初選落敗反怪民調有問題 周曉芸輸不起有前例