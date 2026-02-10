周曉芸初選複查！黃國昌：選決會今邀民調機構、候選人說明

黃國昌中和市場掃街前受訪。廖瑞祥攝



民眾黨新北市三蘆議員初選民調，被視為民眾黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸，敗給黑馬陳彥廷，周曉芸提起複查。民眾黨主席黃國昌今（2/10）指出，兩批不一樣的樣本，回覆的狀況天差地別，調查報告初稿已經做出來，今天下午會邀請學者專家到選決會，也讓民調機構說明，兩個候選人也都會邀請列席。

周曉芸日前對民調結果提出複查後，新北土樹三鶯議員擬參選人黃承鋒也正式提出複查申請，並提及在只採用單一民調公司的情況下，當原始樣本與加權結果差距過大導致結果翻轉時，未來是否應由第二家民調機構進行交叉驗證，是民眾黨值得討論的方向。

對此，黃國昌今上午在中和掃街前受訪表示，黨初選的機制，都一切按照制度走，當初這些民調的機構也是透過候選人他們抽籤確定的，要幾家民調機構，也是候選人他們原則上就做一家，那如果他們願意要做更多家，經過候選人協議，也可以這樣子來做，不過對於民眾黨而言，基本上面堅持的就是開大門、走大路，透過制度來化解所有可能的爭執。

黃國昌說，三重蘆洲選區，他之前週末也跟大家報告過，說在執行初選的過程當中，「民調機構，的確是出現了一些我們意想不到，他們違反一些在民調執行作業的狀況。」相關的調查報告，初稿也已經做出來，今天下午就會邀請學者專家到選決會來，也公平的讓民調機構有機會來選決會做說明，說明一下他們當初為什麼沒有按照既定的辦法來實施。

黃國昌認為，因為這些民調機構，有的時候他們在執行的時候，第一線處理的狀況，跟當初設定的不太一樣，也讓他們有機會可以來充分的說明，同時為了昭公信，那兩個候選人也都會邀請列席，希望在資訊完全對等、透明的情況之下，透過制度來解決相關的爭議跟問題。

媒體追問，周曉芸及陳彥廷都會來到選決會嗎？黃國昌說，「是啊，因為調查報告的內容應該要讓他們知道嘛」，同時也邀請了民調執行機構，因為調查報告做出來以後，有問他們民調執行的一些相關的過程，有些過程跟當初設定的規矩不太一樣，而且兩批不一樣的樣本，回覆的狀況天差地別，他們在執行的時候到底是出了什麼狀況？也讓民調機構有機會來說明。

黃國昌強調，面對初選，黨內難免有競爭，但是如果對民主是有信仰的話，就希望一切就按照民主的精神，循制度來解決相關的爭議，也只有這種開大門走大路的方式，才能夠取得黨內的支持者跟社會的信賴。

至於是否會重辦初選？黃國昌說，他不會做什麼預設，因為這還是要經過選決會大家做討論，民調的機構自己也要做說明，也不希望說在沒有給他們說明機會的情況之下，選決會就公布了調查的結果，讓他們有機會說明，聽取了他們的意見，也聽聽看這個民調機構接下來打算要怎麼辦，也要讓兩個參與競爭的候選人，他們有一個公平的機會可以表達他們的看法，才是處理事情正確的方式。

