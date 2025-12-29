周曉芸宣布參選新北三蘆議員 喊話把基層聲音送進議會

立委黃國昌三重、蘆洲區服務處主任周曉芸29日前往民眾黨新北市黨部完成登記，宣布投入明年新北第4選區議員選舉。（周曉芸提供）

張鎧乙／新北報導

民國115年縣市長與議員選舉腳步逼近，選戰布局逐漸浮上檯面。台灣民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲區服務處主任周曉芸今（29）日前往民眾黨新北市黨部完成登記，宣布投入明年新北第4選區（三重、蘆洲）市議員選舉，並以「民眾選曉芸、三蘆一定贏」作為競選主軸，為地方選戰投下一枚震撼彈。

周曉芸今日完成黨內登記程序，在團隊陪同下正式對外宣布參選。她表示，三重、蘆洲是新北人口高度密集的生活區域，新舊社區交錯、居住型態多元，但公共建設與生活機能仍有許多值得補強之處。長期站在第一線服務鄉親，讓她深刻感受到，居民最在意的往往不是宏大的政治口號，而是「住得安不安心、走得方不方便」這些直接影響日常生活的細節。

周曉芸指出，未來若順利進入議會，將聚焦危老重建、公共空間品質改善及交通環境調整等議題，讓政策回到生活本身，「改變不能只是寫在政見上，而是要讓市民真的感受得到」。她也強調，地方政治的核心不在辦公室，而是在巷弄與社區，唯有不斷傾聽居民聲音，才能累積真正的信任。

周曉芸也直言，決定參選的最大動力，就是希望把平時在地方看到、聽到的問題，真正帶進議會被討論、被解決。她表示，參選不是為了個人舞台，而是希望站在更對的位置，把事情做好，未來將以踏實、認真的態度面對選民檢驗，也期盼用行動證明，「民眾選曉芸、三蘆一定贏」不只是口號，而是一份對地方的承諾。

