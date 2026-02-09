周曉芸民調吞敗 媒體人諷：國昌老師的人輸了一定是過程有瑕疵

記者李鴻典／台北報導

民眾黨新北市第4選區議員初選民調結果，民眾黨主席黃國昌子弟兵「四大金釵」周曉芸意外輸給對手陳彥廷，已申請複查，引發討論。資深媒體人詹凌瑀說，黃國昌用人本來就不看學經歷，而是看他喜不喜歡愛不愛看得順不順眼，最重要的是，有沒有「很聽老師的話」。

民眾黨三蘆初選、黃國昌子弟兵周曉芸輸給對手（圖／翻攝自周曉芸臉書）

周曉芸敗給對手陳彥廷後受訪時竟表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，引發議論，周曉芸後來發出聲明致歉，「陳先生在家樂福服務十年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」。

廣告 廣告

黃國昌8日表示，有請外部專家深入看民調抽樣樣本，發現整個執行過程中，出現一些跟一開始正常民調執行程序不太相符的事情，等到專家提出完整報告後，再跟社會大眾說明。

詹凌瑀則表示，黃國昌的四大金叉之一周曉芸，在三蘆初選輸給一個沒人認識的路人甲陳彥廷後，開始攻擊對方說：「陳彥廷大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年。」用扁低他人的方式自抬身價。

詹凌瑀指出，首先，如果要比學經歷，周曉芸自己好像也沒厲害到哪去。

詹凌瑀也說，黃國昌用人本來就不看學經歷，而是看他喜不喜歡愛不愛看得順不順眼，最重要的是，有沒有「很聽老師的話」。

詹凌瑀舉例，黃國昌2018年不顧與汐止周雅玲約定，在當地推出的時力議員候選人黃智姍，畢業於基隆某不知名海事學校，主業是遊覽車旅遊業者。「如果依照黃國昌的高標準，這位黃智姍不知道是哪一點符合『老師的品味』，莫非是因為跟寶貝長的像？」

總之，現在黃國昌說「民調執行程序的確有狀況」，看起來是在為願賭不服輸鋪梗，詹凌瑀嘲諷，老師的人贏了是理所當然，老師的人輸了一定是過程有瑕疵。說穿了，就是黃國昌說了算，什麼初選制度，民眾黨省省吧！不要浪費錢了。

更多三立新聞網報導

東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？

被攤商當眾嗆政見抄中央！黃國昌：願意敞開心胸與蘇巧慧支持者好好溝通

金釵周曉芸輸素人、民調潰敗 媒體人：黃國昌「咒術迴力」打到自己身上

子弟兵周曉芸初選落敗提復查 黃國昌出手了：民調執行順序確實出狀況

