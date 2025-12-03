周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？

論壇中心／邱暐琪報導

前民眾黨發言人、長期深耕新北市三蘆地區的李有宜日前無預警宣布退黨，外界推測是否因同黨的黃國昌立委服務處三重蘆洲區的主任周曉芸，表態參選有關，外界更質疑民眾黨提名人選是否非黃國昌人馬不可。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中獨家爆料民眾黨的多項內幕。

邱明玉取得內幕消息指出，民眾黨的內部民調李有宜大贏周曉芸27%，民眾黨選擇民調較低的周曉芸出戰，非常令人不解。

邱明玉透露，民眾黨內其他的發言人可以坐領高薪，但獨獨李沒有領黨部薪水。邱明玉更指出，李有宜任黨內發言人時，還發生前黨主席柯文哲跑行程，自己卻沒收到通知的慘況，柯文哲更因為此事檢討她「為什麼妳在黨內這麼討人厭」。邱明玉直言，這次的退黨事件，不只黨主席黃國昌沒有慰留，柯文哲也未致電關心，民眾黨待人竟是如此涼薄。

邱明玉加碼透露，身為財務監督委員的李，在今年10月針對黨內一年的人事費高於藍綠兩黨提出質疑，使黨內很多人對她很不諒解。邱明玉質疑，李不只薪水遭受黨內「冷暴力」，是否也因為擋人財路而遭黨內排擠。

針對周曉芸從金門空降參選新北三蘆一事，邱明玉指出，周以前在金門時跟對岸關係還不錯，且背後又有宮廟系統的支持，民眾黨會安排周選宮廟系統較多的三蘆地區，可能也有相關的盤算。

原文出處：獨！民眾黨內部民調曝光！李有宜大勝周曉芸還被甩？邱明玉再曝驚人內幕！

