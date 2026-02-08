即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸投入新北市議員第四選區（三重、蘆洲）黨內初選，孰料卻意外敗給神秘對手陳彥廷，外界解讀敗陣與前發言人李有宜退黨有關。周曉芸接受媒體電訪時稱，「沒人知道陳先生是誰，他畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，引爆失言歧視風波。對此，黃國昌今（8）日受訪時認了，在執行民調的過程中，出現一些跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情；但維持黨內競爭公平是最重要的原則，因此他目前並未跟周曉芸聯繫。





廣告 廣告

今早9時15分，黃國昌前往淡水中山市場向市民朋友和攤商拜年，並發送春聯、紅包袋及垃圾袋，同時於行前短暫接受媒體聯訪。

關於周曉芸、陳彥廷初選民調的爭議，黃國昌指出，民眾黨是個有制度的政黨，一切按照制度來走，由於當事人（周曉芸）有提出複查，就必須回到科學、理性，搞清楚是怎麼回事，同時也委請外部專家深入去看民調所抽出的樣本，他們很辛苦，昨晚忙得非常晚。

黃國昌不諱言，的確發現在整個執行的過程當中，出現了一些跟一開始正常民調執行的程序不太相符的事情，但還是要等完整報告體初後，再跟社會大眾做說明；而民眾黨是個有制度的政黨，在科學的精神上，一定會打破砂鍋問到底，並找出原因，知道到底發生了什麼事情。

黃國昌說，經過提出複查後，也深入去看當初在進行電訪的過程中所使用的樣本，跟當初所抽出來的樣本的確在民調執行的順序上出現一些狀況，但這些具體的內容，等他們把調查報告詳細做出來以後，跟大家說明。

記者追問，周曉芸洩漏對手相關的求職資訊，是否有跟她聯繫？黃國昌提到，「沒有！對我來講，維持黨內競爭的公平是最重要的原則，所有初選參選人希望大家對話發言時，都要記得黨內可以有競爭，也希望用最客觀的方式，挑選出最強的人選」。

他強調，在過程當中，每個人一定都有情緒，但他要拜託黨內所有人，把自己的情緒放到最小，如何在工作崗位上做該做的事，回應支持者的期待，這才是最重要的。







原文出處：快新聞／周曉芸爆冷出局鬧出失言風波 黃國昌認了：執行民調過程中有狀況

更多民視新聞報導

寒流來襲剩10度！彰化深夜3人「OHCA」命危急送醫 長者須注意保暖

在野「擋軍購」關稅恐升至25%？黃國昌：依民主程序攤在陽光下審議

律師揭「林宅血案」時間線！曝暗黑真相：計畫犯罪

