周曉芸空降逼走李有宜？ 謝立功：我要是她「我一定也不舒服」

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

前民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，同時退出中央黨部媒體群組，外傳退黨決定與黨中央空降黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的三重蘆洲區周曉芸有關，甚至部分支持者不滿直接到周的臉書留言開嗆「空降」。對此，民眾黨前秘書長謝立功今（1）日回應，李有宜去（2024）年競選完新北第二選區（三重部分里、五股與蘆洲）的立委後，並未離開地方而繼續耕耘，孰料卻出現了「四大金釵」，「我不是她，我不敢講她的內心感受，但是如果我是她，我覺得一定也不舒服」。





謝立功表示，「四大金釵」當然本身有她的條件，但民眾黨也必須要顧及到原來就一直在默默耕耘的人內心的感受，這段期間不管是「四大金釵」或「五大金釵」的事情，相信在很多默默耕耘的心中，一定很不是味道。

謝立功說，李有宜上次代表民眾黨在競選三蘆立委其實是選得不錯，但她選完沒走繼續耕耘，她心裡一定會感受的到，「不是她，我不敢講她的內心感受，但是如果我是她，我覺得一定也不舒服」。

記者追問，李有宜退黨的前兩三天，黃國昌還跟其中一位三蘆的金釵周曉芸，掛了第一面她在新北市的看板；以及您臉書有發文說這個黨的溫度消失了，有沒有一些對黃國昌、民眾黨秘書長周榆修的建議，應該怎麼來挽回這個黨？

謝立功不諱言，民眾黨其實不是沒人才，真正大的問題倒不是跟哪一個人掛了看板，而是整個民眾黨的路線之爭，或民眾黨到底有無跟支持者討論路線為何，譬如難道只能跟藍營合作，跟綠營完全沒合作空間嗎？又例如兩岸政策是沒辦法模糊的。

他強調，民眾黨作為一個邁向大黨的中小型政黨，其實應該有自己的理念，在前面的階段或許模糊帶過，可是已經發展到今天，民眾黨必須有一個很公開，讓大家一起來參與辯論，至於哪一區提什麼，本來就應該有提名辦法。

最後，謝立功反問，如果先跟某一個人掛了看板，那請問對其他人的感受又是如何？還是說你今天也跟李有宜也一起掛個看板呢？所以如何黨務要做到公平、公正、公開，相信當然這也是所有想要參選的人內心最大的一個疑問。











