周曉芸選輸諷對手「家樂福上班」！她轟：得罪全台超市員工

民眾黨新北市議員初選結果出爐，被視為黃國昌人馬的周曉芸最終敗給對手陳彥廷。然而，在接受媒體訪問時，周曉芸表示「沒人知道陳先生是誰」，並提及對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，此言論立即引發熱議。許多網友質疑，周曉芸的發言不僅透露個人隱私，還是對特定職業的歧視，「在家樂福工作就不能贏嗎？」的討論在網路上迅速發酵。對此，政治評論員吳靜怡就直指周曉芸「意外得罪了全台灣的超市員工」。





周曉芸初選敗北發言引爭議，吳靜怡直指她的發言「意外得罪了全台灣的超市員工」。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

吳靜怡在臉書發文指出，周曉芸此番說法意外得罪了全台灣的超市員工，也凸顯民眾黨內部對初選候選人背景的敏感態度。她提到，陳彥廷透過海選方式參加初選，並自行繳納20萬元初選費用，按規則贏得初選資格，「贏了當然就是贏了」，不應被工作經歷作為評價標準。同時，吳靜怡也拿民眾黨內部其他人事安排作比較，諷刺過去柯文哲找李文宗的妹妹李文娟擔任「木可公關」負責人，並兼任競選總部等單位的財務要職的不正當性，因為李文娟之前正好是在好市多大賣場擔任時薪175元的計時試吃員，她諷，「恐怕民眾黨自己都忘記了，憑什麼瞧不起同樣身為超商員工的陳彥廷」。





吳靜怡狠酸黃國昌質疑初選，又憑什麼要推動全台灣的不在籍投票。（圖／民視新聞資料照）

吳靜怡指出，若黃國昌以自己陣營利益質疑初選民調公正性，那麼就是全台灣民眾黨的初選都可能是不公平的，連初選都不可信，黃國昌又憑什麼要推動全台灣的不在籍投票呢？到時候，不合民眾黨的心意，又會喊不公平，根本就是想搗亂台灣的投票公正性。她狠酸，「民眾黨怎麼不想想，因為知道是黃國昌的人馬，所以才反向支持陳先生呢？周曉芸或許在戰術上設定錯誤，把真狗屎當假黃金，所以輸了！」。



