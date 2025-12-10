周末低溫探12度！鄭明典秀「兩波冷高壓接力」 影響時間曝

氣象署預估，周六晚間至下周一（13日至15日）冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，各地天氣明顯轉冷。前氣象局長鄭明典分析，大陸冷高壓有一東、一西兩個中心，東邊冷高壓預計明天（11日）出海，西邊冷高壓較強，也是氣象署預報低溫的主要原因，「影響時間應該不會很長」。

鄭明典在個人臉書發文指出，目前平均海平面氣壓顯示，大陸冷高壓目前有一東、一西兩個中心，強度都在1050百帕左右，西邊冷高壓或許稍強一些，鄭明典說明，東邊冷高壓預計明天逐漸出海、緯度偏北，會給台灣帶來一陣東北季風增強，不過降溫效果不明顯，迎風面雲量增多、出現降雨。

鄭明典提到，西邊冷高壓因為受到東邊冷高壓阻擋，基本上會沿著青藏高原邊緣往東移再往南、以偏南方向出海，也是周末降溫的主要原因，「因為冷空氣出海位置偏南，所以受到海溫的影響較小，氣溫較低，但也比較乾燥，會給台灣帶來乾冷的天氣，影響時間應該不會很長」。

氣象署預測，周六晚間至下周一水氣減少，東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫12至14度，南部、台東14至17度，北部、宜花白天高溫18至20度，中南部及台東21至25度，局部空曠地區或近山區平地溫度會更低；下周日、下周一迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨，下周日中部以北山區亦有零星降雨。

