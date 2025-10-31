周末低溫跌破20℃ 進入「全雨周」 東北季風又要來了

今、明受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，北部、中部、南部最低溫將來到19度。下周一晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，下周二降雨將擴及北台灣；下周三受另一波東北季風影響，水氣會再增多。至於颱風消息，氣象專家吳德榮表示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，不太會影響台灣。

中央氣象署指出，今（1日）受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今、明(1、2日)受東北季風影響，今日北部氣溫約19至26度、中部19至32度、南部19至33度、東部20至30度。

吳德榮表示，下周一、二（3、4日）東北季風持續影響，下周一水氣少，宜蘭、花蓮偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴，晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下周二降雨擴及北台灣。下周三至周五（5至7日）起，受另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱，下周三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四、五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，熱帶系統將在菲律賓東方海面發展，偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進；歐洲模式模擬下周四顯示，其距台灣很遠，共伴效應亦發生在呂宋島，不影響台灣。

