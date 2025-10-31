周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」

【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。

中央氣象署表示，今(31)日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨北部地區及基隆北海岸有局部短暫陣雨，東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今(31)日「東北季風」南下，冷空氣不強、氣溫降幅不大，北台灣轉涼，中南部白天熱早晚涼。水氣不多、北部及東半部轉偶有局部短暫降雨機率，中南部則是晴時多雲。各地區氣溫：北部20至27℃、中部21至32℃、南部21至34℃、東部19至29℃。

吳德榮表示，週六至下週二(1至4日)皆受東北季風影響；週末兩天水氣不多，僅北海岸及宜花偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台稍有涼意，最低氣19℃左右，中南部白天偏熱早晚涼；下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。下週三、四(5、6日)起又有另一波「東北季風」再影響，冷空氣仍偏弱。

此外，依據歐洲模式(ECMWF)及其AI模式、下週三(12月5日)20時模擬顯示，雖然已進入12月，西北太平洋仍有熱帶系統發展。歐洲模式模擬仍在菲律賓東方海面， AI模式模擬則已進入南海，兩者差異大，還需觀察。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

真的來了！蔡依林演唱會首唱大巨蛋揪12萬人狂嗨 跨年場次、搶票時間一次看

王子4月慶生照洩愛！第13張大膽曬「與粿粿定情日」

Club Monaco打造極簡秋冬 頂奢羊絨詮釋不過時的老錢風

