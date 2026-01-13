周末假日新北2起河川驚現染色 環保局火速破案嚴懲呼籲民眾勿傾倒油漆廢水以免受罰

新北市府環保局周日查獲新店五重溪遭污染成白色溪水。 （新北環保局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

周末假日環保稽查沒放假！新北市五股區御史路「丞策室內裝修企業社」上周六（十日）下午違法將清洗油漆器具之廢水排入溪中，導致五股坑溪染綠；十一日傍晚新店區一男子將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，染白新店五重溪。這兩起疑利用假日排永傾倒廢水污染溪水案，環保局接獲通報立即派員稽查，循線分別揪出行為人，依違反水污染防法告發最高恐遭三百萬元的重罰。

新北市五股坑溪遭污染異常變色，市府環保局接獲通報立即查獲污染元凶。 （新北環保局提供）

環保局指出，十日下午一時許接獲通報五股坑溪疑似遭受污染，經派員趕赴現場，循線溯源調查，查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具之廢水排入溪中，且稽查人員現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪導致溪水染綠，故當場予依法告發。

另十一日傍晚，環保局接獲舉報稱新店五重溪出現白色廢水，稽查人員抵達時廢水已消散，但在黑暗中以手電筒照明，於水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現殘留乾涸白漆；由於五重溪為重點列管河川，稽查人員立即調閱河川流域監視器及沿線路路口監視器，發現一男子於十一日下午四時許，趁四下無人將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝；致稽查人員循線於當晚將該行為人約談到案，當場依法開罰。

環保局表示，農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，廢棄物與廢水的處理要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定，不要心存僥倖利用假日偷偷排放於溪流；另呼籲建築裝修業者應委託合法清除處理機構清運，嚴禁棄置於河岸或水溝，切勿以身試法，避免受罰。