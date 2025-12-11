周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」

低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷的非常有感。

大陸冷空氣勢力持續南侵，全台各地將會冷的非常有感。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，大陸冷空氣勢力持續南侵，預估在下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨期間期間，降溫最為顯著，全台各地將會冷得非常有感。

林得恩進一步說明，預測顯示，到時候中部以北的最低溫約落在11至13度；南部與東部也僅剩13至14度；沿海空曠地區及河谷地形區域最低溫則可能再下降1至2度左右。

林得恩提醒，由於下周一（15日）之後，環境水氣明顯減少，乾冷氣團搭配輻射冷卻效應加成，低溫再度明顯下修，全台各地夜間與清晨體感溫度格外寒冷，民眾需留意保暖。

