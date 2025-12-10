周末冷氣團發威！愛買公布「保暖神器」排行榜 電熱毯只排第3名

面對寒冬到來，許多人都會準備各種保暖神器，根據氣象署預估，周六晚間至下周一（13日至15日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫12至14度，南部、台東14至17度。本土賣場愛買近日公布「保暖神器TOP5」，其中「電暖器」榮獲熱銷排行榜冠軍，原因包括輕巧好移動、適合個人區域使用、價格門檻低等。

愛買公開近30天「插電取暖神器」銷售排行，電暖器因為輕巧好移動、適合個人區域使用、價格門檻低等優勢，成為民眾最愛的取暖神器銷售冠軍，第二名則是能夠在寒冬中維持全屋暖房的「冷暖空調」，第三名是電熱毯，第四名是熱敷墊，第五名是暖足機，愛買分析雖然電熱毯、熱敷墊同樣具備低價優勢，但民眾更傾向可應對多空間的電暖器。

事實上，根據本站過去報導，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「禦寒電器」話題的網路聲量表現，民眾討論度最高的也是電暖器，接著依序是電熱毯、冷暖空調、暖風機、充電式暖暖包、電熱披肩，其中電熱毯居家、露營都可使用，暖風機則是浴室專用的保暖利器。

另外針對睡覺保暖，過去也有不少人討論除了電熱毯、冷暖空調以外的神器，羽絨被、蠶絲被、石墨烯被材質棉被最受青睞，「輕羽絨被，再一條毛毯在裡面，保暖」、「純蠶絲被，又輕又暖，回不去了」、「羽絨被啊，但濕氣不能太重，可以配電毯」、「羽絨內容＋蠶絲布」、「登山用頂級FP900羽絨被」、「直接去寢具店看阿，羽絨被或蠶絲被都蠻保暖的」、「石墨烯會暖，大概扛到10度以上」、「家裡蓋石墨烯，感覺很輕又很暖～」。

