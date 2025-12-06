周末出遊好天氣 專家：下周末入冬最強冷氣團恐挑戰10℃以下低溫

中央氣象署天氣預報指出，今、明（6日、7日）兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部低溫下探攝氏16度，不過白天高溫可回到攝氏27度，日夜溫差大。氣象專家吳德榮提醒，下一再變天，周末入冬最強冷氣團南下，恐挑戰10度低溫。菲律賓東方海面的熱帶低壓，循颱風天琴路徑發展，無論是否成颱，對台灣皆無威脅。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署天氣預報指出，今（6）日東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，外出請注意保暖，而白天北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。

氣溫上上下下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，今天白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼，要注意適時增減衣物。今天各地區氣溫為：北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度及東部14至26度。

中央氣象署表示，隨著水氣明顯減少，今天各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是有零星短暫降雨，且在臺東及恆春半島降雨機率較高，外出請記得攜帶雨具備用。

根據環境部空品報告，今天竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好，部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門普通，高屏空品區橘色提醒。

下周天氣概況：

吳德榮根據最新模式模擬分析指出，下周一（8日）「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。下周二（9日）季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。下周三至五（10日至12日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮特別指出，下周末起（13日至15日)南下的入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻（台北觀測站≦14度），台灣本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦很分歧，需持續觀察，下定論還太早。

吳德榮說，氣象署最新「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，發展緩慢。最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，未來將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，無論是否成颱，對台灣皆無威脅。