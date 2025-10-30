周末可能有颱風生成！今晚變天 雨彈轟2地區又降溫

今（30）日晚上隨著鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸、北部降雨機率提高，東北部、東部地區亦有零星降雨機會；各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大。氣象專家賈新興指出，接下來從31日到11月5日持續受到東北季風影響，另11月1日到2日，關島附近有熱帶系統發展趨勢。氣象粉專「天氣風險」分析，大氣條件判斷颱風發展的機會確實不低，但路徑還有很大的不確定性。

賈新興在YouTube頻道指出，31日到11月5日受到東北季風影響，31日北海岸到基隆一帶有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。11月1日到2日，新北山區及宜花有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

他進一步指出，11月3日，宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。4日北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後到5日中午前，受華南水氣移入影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。6日到8日，午後北海岸、基隆到宜蘭及新北山區有零星短暫雨。

賈新興最後稱，觀察11月1日到2日，關島附近熱帶系統有發展的趨勢。粉專「天氣風險」則分析，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會，整體大氣條件判斷有颱風發展的機會確實不低，路徑方面則還有很大的不確定性，要再持續觀察預報的調整變化。

