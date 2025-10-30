周末可能有颱風 3擾動醞釀 2顆恐合併成超大環流

即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然很活躍，氣象專家吳聖宇表示，南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有擾動發展，目前有3個系統存在，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動；關島南方海面的B系統最值得注意，未來逐漸往菲律賓以東靠近，周末至下周有機會增強為颱風；最遠的C系統往西移動速度快，未來可能逐漸靠近B系統，若互相合併有可能變成一個較大的環流，應持續觀察。

吳聖宇今天在臉書發文指出，雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。

吳聖宇說明，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。

吳聖宇提到，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，周末至下周有機會生成熱帶低低壓或颱風，目前預報資料大多認為它將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但進入南海之後是否與東北季風之間產生交互作用，仍需要再觀察。

至於最遠的C系統，吳聖宇表示，它受到北邊太平洋高壓的引導力量最明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者究竟會各自發展還是互相合併值得注意；如果是互相合併，有可能兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，由於時間尚早，不確定性仍大，應持續觀察。

