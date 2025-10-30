周末可能有颱風 3擾動醞釀 2顆恐合併成超大環流
即將進入11月，不過台灣南邊的熱帶系統依然很活躍，氣象專家吳聖宇表示，南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有擾動發展，目前有3個系統存在，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動；關島南方海面的B系統最值得注意，未來逐漸往菲律賓以東靠近，周末至下周有機會增強為颱風；最遠的C系統往西移動速度快，未來可能逐漸靠近B系統，若互相合併有可能變成一個較大的環流，應持續觀察。
吳聖宇今天在臉書發文指出，雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在。
吳聖宇說明，菲律賓群島上空的A系統將往南海移動，未來受東北季風進入南海影響，可能逐漸遭遇風切增強的情況，後續發展機會較低。
吳聖宇提到，關島南方海面的B系統最值得注意，未來將逐漸往菲律賓以東靠近，有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，周末至下周有機會生成熱帶低低壓或颱風，目前預報資料大多認為它將通過菲律賓後往南海移動，直接威脅台灣機會低，但進入南海之後是否與東北季風之間產生交互作用，仍需要再觀察。
至於最遠的C系統，吳聖宇表示，它受到北邊太平洋高壓的引導力量最明顯，往西傳播的速度也最快，未來可能逐漸靠近B系統，兩者究竟會各自發展還是互相合併值得注意；如果是互相合併，有可能兩者合一之後變成一個比較大的環流，到時預報就有可能出現不同的變化，由於時間尚早，不確定性仍大，應持續觀察。
其他人也在看
高齡換照下修70歲 卓冠廷籲侯友宜「補助換照健檢費用」
即時中心／劉朝陽報導交通部公路局10月1日正式公佈，明年開始實施「駕照管理新制」，從考照加嚴、回訓制度、高齡換照年齡下修等三面向著手，除了以乘車回饋金鼓勵長輩繳回駕照外，也考量公共路網尚不足地區的長輩有開車需求，新增年滿70歲以上長輩需經過健康檢查後能換領駕照。新北市議員卓冠廷今（30）日質詢新北市長侯友宜，建議市府研議補助高齡換照的健檢費用，讓新政策推行更加順利，侯友宜除表贊同，也允諾一個月進行研議試算。民視 ・ 3 小時前
環部：廚餘去化中央前進協調所 每日整合去化能量
（中央社記者汪淑芬台北30日電）環境部今天表示，已成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組/廚餘去化中央前進協調所」，自明天起，將每天邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保廚餘妥善處理。中央社 ・ 3 小時前
環旭第3季獲利年增近22% 估第4季營益率持穩
（中央社記者鍾榮峰台北30日電）半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子預估，第4季單季營收變動情況，與2024年同期相近，主要是通訊類產品關鍵原物料採購成本下降、使得產品降價影響，環旭預估第4季營業利益率水準較去年同期持平。中央社 ・ 8 小時前
賴清德：防疫不能有僥倖心理
身兼黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，第一線執行單位對非洲豬瘟防疫不容掉以輕心，也不能有僥倖心理。這番話被質疑意指...聯合新聞網 ・ 12 小時前
馬公市公所力挺豬肉攤商 公有市場免收攤位費1個月
因應台灣本島爆發非洲豬瘟疫情，農業部宣布全國豬隻禁宰、禁運15天，對豬肉產業造成嚴重衝擊。為協助攤商減輕壓力，馬公市長黃健忠宣布馬公市公所即日起，針對北辰及文澳2大公有市場的豬肉攤商，全面實施1個月攤位使用費減免措施，讓業者能在防疫關鍵期獲得及時支持。自由時報 ・ 5 小時前
假日傷病免跑急診！「假日輕急症中心」11月上路，全台13據點一次看
健保署預告，假日輕急症中心（UCC）將於11月試辦上路，全台共設立13處據點，讓輕症、急症患者能在假日就醫。UCC的醫療科別有哪些？醫療費用怎麼算？該如何分辨病情屬於輕症或重症？ 台灣人動不動就掛急診，不完全是因為不懂醫療分級、濫用醫療資源，更可能是資訊不足、醫療制度設計造成的。 根據《康健雜誌》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，醫改會調查結果顯示，近6成民眾假日跑急診，是因為不知道哪裡有診所能看病；另有26%則是難以判斷病情是否嚴重。此外，國內假日診所平均開診率僅16.7%，求醫無門的輕症患者通常只能去急診。 假日輕急症中心的設立，正能補上這塊缺口，讓輕症患者能有更清楚、更方便的就醫選擇。 什麼是假日輕急症中心？涵蓋科別有哪些？ 健保署公布，為落實醫療分級、紓解急診壅塞的問題，2025年11月1日至2026年12月31日期間，將試辦假日輕急症中心，在週日及國定假日上午8時～晚上24時收治病患，讓輕急症病人可即時獲得醫療照護，把急診醫療資源留給病況緊急的重症病人。 假日輕急症中心除了設置急診，同時段也會開放內（兒）科系、外（骨）科系。此外，耳鼻喉科、眼科可視需求評估設置，亦可採康健雜誌 ・ 6 小時前
熱帶洋面3擾動醞釀 氣象專家：2顆恐合併成超大環流
熱帶洋面上依然很活躍！氣象專家吳聖宇指出，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，其中以關島南方海面的系統最值得注意，是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。中天新聞網 ・ 5 小時前
「猶如魔術師」紅斑性狼瘡攻擊全身器官 患者平均壽命少20年
藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師表示，紅斑性狼瘡宛如魔術師，能攻擊人體所有器官，在過去缺乏生物製劑等特效藥時期，患者平均壽命比一般人少10至20年。中天新聞網 ・ 7 小時前
新光人壽榮獲「2025財訊金融獎」 數位創新落實普惠金融展現成果
台新新光金控 (2887-TW) 子公司新光人壽以推動數位轉型為核心，持續導入創新科技與以人為本的客戶服務理念，日前榮獲「2025 財訊金融獎」智能創新應用獎保險類金質獎，由新光人壽副總經理蔡文英代表受獎鉅亨網 ・ 6 小時前
一換季就中標！醫師點名3大病毒 不只睡眠時間、5行為也能自保
近期連日下雨，偶爾陽光露臉，不過因早晚溫差大，導致許多人紛紛中標，被呼吸道病毒攻陷；營養功能醫學專家劉博仁指出，入秋轉冷正是病毒蠢蠢欲動的季節，其中最喜歡找上3大族群，因此給予6大小撇步，幫助免疫軍隊充電歸隊。鏡報 ・ 6 小時前
日銀決議利率維持在0.5％不變 重申未來可能升息
日本央行（日銀）30日結束決策會議，一如市場預期將短期利率維持在0.5％不變，但重申如果經濟走勢符合預測，就會繼續提高借貸成本。中時財經即時 ・ 6 小時前
膳馨餐飲集團榮獲麻油料理擂台競賽優選 以「麻油香鴨肉米糕」展現台味創新力
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】由經濟部主辦的「2025麻油料理擂台競賽」日前於南港展覽館盛大登場，匯集全互傳媒 ・ 6 小時前
非洲豬瘟台中市府說法變不停 黃創夏怒嗆：豬都管不好！還肖想選總統
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟，台中市府多次公布事發的疫調結果，但前後版本有相當落差，調查結果遭到許多人質疑。對此，名嘴黃創夏昨（29）日怒轟，「連豬都管不好！還肖想選總統」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
改善板南線尖峰候車狀況！ 北捷11月起實施最密班距「估增運1500人」
北捷今（30）日說，為改善板南線尖峰候車狀況，自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的服務。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
新台幣改版主題曝光？網傳隱藏彩蛋、這面額變台北101 報告對比設計套組
發行超過新台幣鈔票準備換新裝，中央銀行（央行）近日宣布即將啟動，硬幣方面則應需求減小，且價值低、新台幣鈔券改版程序數量多，暫不考慮改版；消息一出，民眾關心的焦點之一，正是「新鈔上的圖案」。但近日在網路社群上流傳「新鈔好醜」的訊息，內容揭露新台幣鈔券各面額的主題，上面可見台灣藍鵲、黑熊等各類台灣原生動物，知名地標台北101也在列，台灣事實查核平台「MyGoPe......風傳媒 ・ 6 小時前
鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持
國民黨準主席鄭麗文，接受媒體專訪時稱「我們是台灣人也是中國人」，更表示此論述在未來，說不定是年輕人也趨之若鶩的選項。民進黨立委沈伯洋今（30）日直言「就是詐騙」，他認為，鄭麗文此舉可能是為了再次得到中國的支持，以壓制黨內的反對聲音。另針對陳雪生痛斥邊境檢疫嚴格「連共產黨都不會這樣」，沈伯洋也直言，面對豬瘟，邊境管制應更加嚴格，保護台灣豬農是天經地義的。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
米袋剛拆開「黑色飛蟲」亂竄 稻農建議：用寶特瓶裝
買回來的白米若沒有保存良好，可能會長蟲。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」分享，有位稻農建議，可以用寶特瓶來裝米，然後冰到冰箱裡面，低溫不易使蟲卵孵化，寶特瓶也能隔絕味道。中天新聞網 ・ 7 小時前
非洲豬瘟豬隻禁運禁宰補助方案來了！肉攤停業領3萬、肉品市場最高20萬
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對全台養豬產業及民眾影響甚巨。農業部今天（30日）提出補貼措施，其中養豬農民衍生延遲上市飼料費，每頭豬隻給予新台幣810元，肉品市場租金收入損失最高20萬元，毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助，傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤3萬元；另補貼禁運禁宰期間進行疫情主動通報者，每案5000元，預計11月3日開始接受申請。鏡報 ・ 6 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前