周末回暖好天氣短暫 下周一又有冷空氣再報到

中央氣象署指出，明（5）日桃園以北、東半部及恆春水氣增多，周末又回到穩定溫暖天氣，但下周一緊接著又有新一波冷空氣南下，預計持續影響至周二。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員趙竑說明，今（4）日整體仍是東北風環境，大台北地區、東半部及恆春半島雲量較多，有零星飄雨，中南部以穩定天氣為主。明（5）日高壓雖有東移，但仍受冷空氣影響，且水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春有降雨情形，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨區較廣泛。

未來降雨趨勢 。（圖／中央氣象署）

趙竑表示，周末回到穩定偏乾天氣，僅基隆北海岸、大台北山區東側有零星飄雨。不過下周一至周二桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，周三則以東半側降雨為主。

昨夜今晨低溫觀測 。（圖／中央氣象署）

