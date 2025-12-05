周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓

周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有一波東北季風短暫影響，等到下周末恐怕迎來「入冬最強冷空氣」，本島平地低溫挑戰10度以下！

中央氣象署提到，今天東北季風減弱、水氣減少，各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是有零星短暫降雨，且在台東及恆春半島降雨機率較高。

廣告 廣告

氣溫方面，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，而白天開始，北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大；離島方面，澎湖晴時多雲，20度至22度，金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。

12/6全台天氣預報。圖／中央氣象署

另外在台東、彰化、恆春半島及澎湖、金門有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象專家林得恩指出，明（7）天將迎二十四節氣的「大雪」，東北季風將越來越強，除了溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外，天氣亦將轉為「多雲時陰」的型態，不過明天受到東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升、水氣減少。

另外林得恩也提到，在「大雪」節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚，所謂的「大雪大到」，就是指烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。





接下來一周天氣，吳德榮則表示，下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，但影響僅1天，下週二逐漸減弱，而好天氣持續到下週五，下週末起「入冬最強冷空氣」南下，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻，預告本島平地最低氣溫將挑戰10度以下！

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，6日東北季風稍減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

新竹關西今晨11.3度「3地區有雨」！周末回暖 下週一又有冷空氣

今晨雲林古坑最冷12.6度！全台乾冷、溫差大「周末回暖」

有望下雪！低溫北→南「今晚到明晨有感」 北部、宜花全天濕冷