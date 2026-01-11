周末多睡2小時防失智！ 醫：還要全黑環境才有效

一項針對4000多位成年人的研究顯示，週末補眠能讓大腦啟動強力清除模式，減重醫師蕭捷健指出，清除造成失智頭號元凶類澱粉蛋白等垃圾的效率可提高22%，有助於抗老、防失智。

研究發現週末多睡1.5到2個小時的人，腦部垃圾清除效率升高22%，有如在進行深度保養。 （圖／Photo AC）

蕭捷健在臉書粉專發文表示，研究團隊使用最新的穿戴式腦波裝置等儀器追蹤受試者的大腦，結果發現週末多睡1.5到2個小時的人，腦部垃圾清除效率升高22%，有如在進行深度保養。不過他也提醒，週末補眠只能算是加強護腦的撇步，平日仍應少熬夜。

關於睡眠不足與失智的關聯，蕭捷健解釋，人在白天工作時，腦細胞會產生一種叫做類澱粉蛋白的垃圾，這是失智症的頭號元凶。大腦有個排汙系統稱為膠淋巴系統，只有在深層睡眠時才會開工進行清除。

若周一到周五慣性熬夜，把大腦搞成像廢墟般，再想靠週末狂睡補回來，這是沒辦法補回的，補眠只能算是保養。 （示意圖／Pixabay）

蕭捷健進一步說明，一般人平日上班5天，甚至因加班而晚睡、特別早起，這時腦內有如堆滿垃圾。他強調，可別因此周一到周五慣性熬夜，把大腦搞成像廢墟般，再想靠週末狂睡補回來，這是沒辦法補回的，補眠只能算是保養。

針對高效率補眠，蕭捷健提出兩項指引。首先是時數要精準，週末補眠只要比平日多睡1.5到2個小時就好，如果午覺直接睡到傍晚，不叫補眠，那叫時差。其次是環境要夠黑，不論是夜間睡覺或補眠，記得都要拉上100%遮光窗簾，可有效提升睡眠品質。

