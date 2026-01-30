周末天氣如何？周日低溫下探10度 一路濕冷到下周一

天氣持續受到東北季風影響，周六清晨鋒面開始逐漸移入，台灣各地天氣轉濕冷。天氣風險公司提醒周日晚間低溫可能來到10度，搭配周末移入的水氣，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。

周六 ( 01 / 31 ) ：低壓鋒面移入 迎短暫陣雨

隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓鋒面建立，預估清晨鋒面會逐漸移入中部以北地區，會開始有短暫陣雨發生，白天底層東北季風也會逐漸增強，迎風面東北部及東部皆會有短暫陣雨，氣溫也會隨季風增強而下降。預估北部及東北部氣溫約13~19度，中部氣溫約15~22度，南部氣溫約17~25度，花東氣溫約17~24度。

周日 ( 02 / 01 ) ：水氣仍多 局部地區低溫下探10度

鋒面及短波槽逐漸東移遠離，不過預報顯示有華南雲系東移通過，水氣仍較多，中部以北、東半部維持陰天局部有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲局部也會有飄雨或小雨機會。同時周日也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天氣溫約13~15度，中部氣溫約14~19度，南部氣溫約15~24度，花東氣溫約16~22度，南北之間溫度的差異會比較明顯。

周日晚間至下周一清晨在中部以北及宜蘭都會區低溫約13~14度左右，空曠處及近山區局部低溫可能來到10~12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，中部以南空曠處及近山區局部低溫約11~14度，感受上仍會是比較溼冷的情況。

下周一 ( 02 / 02 )：傍晚乾空氣移入 注意日夜溫差大

下周一底層維持較強東北季風，白天期間中層仍有水氣通過，傍晚起乾空氣會逐漸移入，因此下周一白天各地雲量仍多，北部、東半部及中部局部仍有短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，各地山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部氣溫約13~17度，中部氣溫約14~20度，南部氣溫約15~24度，花東氣溫約16~23度。

晚間槽線逐漸減弱遠離，下周二清晨雲層會逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13~15度，空曠處及近山區局部低溫約10~12度，南部及花東都市地區低溫15~17度，空曠處及近山區局部低溫約12~14度。

​周日晚間不排除高山地區有局部降雪機率

週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在周日晚間到下周一白天這段期間，700hPa(3000公尺)高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。