周末寒流籠罩！「急凍時程表」曝光 周一才回溫

氣象署預報，周五（6日）晚起周六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，周六下午寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷，並一路持續到下周日（8日）。同時該粉專也PO出各地溫度變化，雙北、桃園周日可能僅有9到12度。

粉專「台灣颱風論壇」表示，綜合最新氣象資料評估，本周末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模，寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地及花東縱谷，皆有機會出現明顯甚至極端低溫。

該粉專預測，周四（5日）水氣少，各地晴朗穩定，偏東或東南風環境，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。周五位於鋒面前緣，水氣增加，全台雲量逐漸增加，部分地區可能零星飄雨，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。

周六起鋒面快速通過，凌晨至中午期間各地有下雨機會，下午隨著鋒面逐漸遠離，西部地區短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨。寒流開始南下，各地氣溫快速下降，越晚越寒冷。下周日寒流籠罩，全台寒冷，水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會；中部、南部放晴。而到了下周一（9日）、下周二（10日）寒流減弱，各地溫度回升；乾空氣籠罩，全台晴朗。

